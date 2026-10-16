Scopri i consigli pratici di EDEN BOITES per mantenere il cambio della tua Arteon in perfette condizioni

La Volkswagen Arteon è stata lanciata al Salone di Ginevra 2017 e ha mantenuto il mercato fino al 2024, sostituendo la CC grazie a linee più eleganti e proporzioni generose. Oltre allo stile, il vero cuore del veicolo è la trasmissione, elemento che influisce direttamente sul piacere di guida e sulla durata della macchina. Per questo è fondamentale comprendere le diverse soluzioni di cambio proposte e sapere come prendersene cura nel tempo.

Tipologie di trasmissione disponibili per l’Arteon

L’Arteon è stata proposta in tre famiglie di motori: benzina 1.5 TSI Evo (150 CV), 2.0 TSI (da 190 a 320 CV) e diesel 2.0 TDI (da 150 a 240 CV). A completare la gamma c’è la versione ibrida plug-in, che combina un 1.4 TSI da 156 CV con un motore elettrico da 85 kW, per un totale di 218 CV. A seconda della motorizzazione, il veicolo monta o un cambio manuale a 6 rapporti o un cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti. Queste architetture richiedono interventi di manutenzione distinti, per cui è importante conoscere le differenze prima di scegliere il modello più adatto alle proprie abitudini di guida.

Segnali di usura: scatti, vibrazioni e perdita di fluidi

Durante l’accelerazione o la frenata, è comune percepire scatti o vibrazioni che non sono legati alla normale risposta del motore. Le cause più frequenti includono una cattiva sincronizzazione dell’ingranaggio, l’usura di cuscinetti o ingranaggi interni, un livello di olio del cambio insufficiente o, nel caso del DSG, un malfunzionamento elettronico della gestione della doppia frizione. Riconoscere tempestivamente questi sintomi permette di intervenire prima che l’usura si traduca in danni più gravi e costosi.

Intervalli consigliati per il cambio dell’olio

La frequenza con cui sostituire il lubrificante dipende dal tipo di trasmissione. Per i cambi manuali si consiglia generalmente un intervallo compreso tra 55 000 km e 80 000 km, mentre per i cambi DSG l’intervallo si estende da 120 000 km a 150 000 km. Queste indicazioni sono valide per condizioni di utilizzo standard; chi guida in traffico urbano intenso, trasporta carichi pesanti o affronta ambienti climatici estremi dovrebbe considerare una sostituzione più frequente, basandosi sempre sul manuale del proprietario e su un parere professionale.

Che fare se si accende la spia del cambio?

Una spia accesa non deve mai essere ignorata. Può segnalare surriscaldamento un difetto elettrico (sensore, cablaggio o centralina) o un livello di liquido di trasmissione troppo basso a causa di una perdita. La prassi più sicura è ridurre la velocità, fermarsi in un luogo sicuro e, se la spia rimane accesa anche dopo il raffreddamento, far diagnosticare il veicolo da uno specialista. Un rispetto rigoroso degli intervalli di cambio olio è spesso la prima barriera contro l’attivazione della spia.

Rivendita e ricambio: perché scegliere EDEN BOITES

Quando la trasmissione è oltre i limiti di riparazione, EDEN BOITES propone cambi revisionati con formula di scambio: il cliente consegna il vecchio cambio e ne riceve uno ricondizionato, coperto da una garanzia fino a 24 mesi. Il servizio prevede la possibilità di pagare in fino a 10 rate e la consegna è garantita in Francia e in tutta l’Unione Europea, con tempi comunicati in preventivo. Inoltre, la politica “soddisfatti o rimborsati” assicura che l’acquirente riceva un pezzo conforme alle proprie aspettative.