Il Kimi Antonelli 20 anni, ha trasformato la sua stagione in Formula 1 in una corsa verso il record storico, grazie a risultati costanti e a una strategia di squadra impeccabile. Dopo il Gran Premio di Singapore, il giovane pilota ha chiuso in terza posizione, dietro a Max Verstappen della Red Bull e a Charles Leclerc della Ferrari, ma ha rafforzato la sua leadership in classifica, raccogliendo più punti di chiunque altro nella lotta per il titolo.

Singapore: podio cruciale e lacune dei rivali

Nel gran premio asiatico, l’auto Mercedes di Antonelli si è distinta per velocità e gestione delle gomme, consentendo al pilota di superare George Russell e Lewis Hamilton entrambi sfavoriti da una strategia di pit stop non ottimale. Il risultato ha incrementato il punteggio di Antonelli di otto punti rispetto al suo concorrente più prossimo, portandolo a un divario di 102 punti su Russell111 su Hamilton e 119 su Verstappen. Con un massimo di 25 punti in palio per ogni gara rimanente, tali scarti sembrano quasi insormontabili.

Il quadro della classifica e le prossime sfide

Con sei gare ancora da disputare – Stati Uniti, Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi – il vantaggio di Antonelli si traduce in una distanza di quattro volte il punteggio massimo disponibile per una singola gara. La prossima tappa, il Circuit of the Americas di Austin, sarà decisiva: per assicurarsi la vittoria già lì, il pilota dovrebbe vincere e sperare che Russell finisca al di sotto del nono posto e Hamilton al di sotto del quinto. Una combinazione così improbabile rende più plausibile la conquista del titolo nel weekend successivo a Città del Messico, il primo novembre.

Le performance dei rivali

Al momento, il più pericoloso avversario è Max Verstappen che ha conquistato le ultime due vittorie (Bahrain, disputato in Malaysia per ragioni di sicurezza, e Singapore). Tuttavia, il suo inizio di stagione è stato irregolare, e la sua media di punti è inferiore a quella di Antonelli. Anche se Verstappen sta recuperando, la differenza di 119 punti lo colloca in una posizione di difficoltà estrema, soprattutto considerando la conclusione imminente della stagione sprint, che avrebbe potuto ridurre ulteriormente i margini.

Incognite geopolitiche e possibile revisione del calendario

La stabilità della regione mediorientale ha introdotto una variabile di incertezza: i Gran Premi di Qatar (29 novembre) e degli Emirati Arabi Uniti (6 dicembre) potrebbero essere cancellati o accorpati in una singola gara a Imola. Se ciò dovesse accadere, il numero totale di opportunità per i concorrenti di ridurre il divario scenderebbe a cinque, rafforzando ulteriormente la posizione di Antonelli. Una gara in meno significherebbe meno punti disponibili, rendendo la rimonta quasi impossibile.

Il pilota, nel corso del ritorno in Italia, ha dichiarato che si concederà il lusso di riflettere sulla possibilità di una vittoria matematica del campionato. Oltre al prestigio personale, una tale impresa lo consacrerebbe come il primo italiano a sollevare il trofeo del campionato mondiale di Formula 1 dal 1953, quando Alberto Ascari aveva trionfato con la Ferrari. La combinazione di risultati costanti, margini di punti record e un calendario potenzialmente ridotto colloca Antonelli in una posizione quasi senza precedenti nella storia della disciplina.