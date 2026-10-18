Dai grafici a bordo alle finestre di pit-stop: una guida pratica alla telemetria F1 per capire passo gara, degrado gomme e sorpassi.

La telemetria F1 traduce in grafici ciò che succede tra volante e asfalto. Dietro linee di throttlebrake e velocità si nascondono ritmo, punti di forza e vulnerabilità di una monoposto. Con pochi riferimenti chiari, è possibile leggere le tracce per capire se un pilota sta gestendo, spingendo o preparando un attacco, e come le gomme condizionano ogni scelta strategica.

L’obiettivo è collegare i segnali dei grafici a ciò che accade in pista: il delta time svela il passo reale, la speed trace mostra dove si guadagna, il confronto tra vetture anticipa l’esito di un undercut. Capire la differenza tra degrado termico e meccanico completa il quadro, perché definisce la finestra utile del pit-stop e il margine per l’overcut.

Tracce di throttle, brake e speed: come leggerle

La base è la coppia throttle (apertura gas) e brake (frenata), affiancata dalla speed trace. Una sequenza pulita mostra: staccata netta (picco brake), rotazione (brake in calo, speed al minimo), trazione (salita throttle). Transizioni progressive segnalano gestione gomma o equilibrio ottimale; seghettature su throttle indicano slittamento in uscita o coppia erogata con cautela. Se la speed non cresce nonostante throttle alto, c’è trazione precaria o limitazione energetica. In ingresso curva, brake “a gradini” può indicare instabilità del posteriore o necessità di modulare per non bloccare l’anteriore.

Confrontando due giri, un ritardo nella prima riapertura del gas si traduce in perdita lungo tutto il rettilineo successivo: pochi decimi di throttle anticipato valgono metri preziosi. Un brake tardivo ma corto segnala fiducia in frenata; se però la speed minima è più alta del rivale, la vettura potrebbe essere sbilanciata e costretta a una linea meno ruotata, con effetto domino sull’uscita.

Delta time e passo gara: interpretare i riferimenti

Il delta time misura lo scarto rispetto a un riferimento (il proprio giro migliore o quello di un avversario). Una curva di delta in costante miglioramento indica passo in crescita o scia favorevole; oscillazioni a dente di sega spesso coincidono con traffico o gestione energia. Segmentare il giro per intertempi aiuta: se il delta è positivo solo nel T3, la vettura ha efficienza in trazione o assetto favorevole a curve lente; se il guadagno è nei rettilinei, conta la resistenza ridotta o l’uso dell’ERS.

Su uno stint, un delta che degrada linearmente suggerisce usura meccanica della gomma; cali improvvisi seguiti da recupero parziale puntano a surriscaldamento momentaneo. Un plateau stabile dopo i primi giri di pieno carico carburante definisce il ritmo sostenibile è il valore che il muretto usa per proiettare l’undercut reale, sottraendo il tempo del pit e aggiungendo il warm-up del nuovo set.

Sorpassi in grafico: segnali precoci e punti di attacco

Un sorpasso nasce prima della staccata. La telemetria mostra uscite con throttle più anticipato e speed che diverge di 2-6 km/h alla fine della curva precedente. Se la speed trace del pilota attaccante incrocia quella del rivale già a metà rettilineo, l’attacco è ad alta probabilità; se l’incrocio avviene vicino ai 100 metri, serve staccata aggressiva o DRS. In frenata, un singolo picco brake più tardivo non basta: conta mantenere rilascio progressivo per ruotare l’auto senza bloccare.

Indizi utili: micro tagli sul throttle del difendente in uscita (gestione temperatura posteriore), brake modulato a onda in ingresso (anteriore al limite), e differenze di marcia usata in apex. Ripetendo queste letture su più giri si identificano i punti forti: se il guadagno è costante nel tratto che precede una zona DRS, il sorpasso è solo questione di tempo o di energia residua.

Degrado termico vs meccanico: cosa succede alla gomma

Il degrado termico è l’innalzamento di temperatura oltre la finestra ideale: la gomma perde aderenza, compaiono scivolate e throttle seghettato. Dopo qualche curva di gestione, il grip può tornare parzialmente. Il degrado meccanico è usura strutturale del battistrada: il calo è progressivo e irreversibile. In telemetria, il termico porta a ingressi con brake più lunghi e uscite con speed in ritardo seguite da recupero; il meccanico mostra curve di speed sempre più piatte in trazione e frenate più anticipate giro dopo giro.

Fattori chiave: energia in curva (angolo e velocità), scorrimento longitudinale in trazione, e temperatura pista. Un assetto che protegge l’anteriore riduce graining ma può stressare il posteriore in uscita. Capire quale degrado domina guida la scelta tra gestione pochi decimi più lenta ma sostenibile e stint brevi con push aggressivo per massimizzare l’undercut.

Finestre di strategia, undercut e overcut: quando fermarsi

La finestra di pit si apre quando il ritmo sul vecchio set scende oltre il guadagno atteso con gomma nuova, al netto di pit-loss e warm-up. Se la telemetria segnala degrado termico, l’undercut è potente: il giro d’uscita con gomma fresca elimina il surriscaldamento e ribalta il delta. Con degrado meccanico, l’undercut funziona finché il nuovo set entra in temperatura rapidamente; in caso di compound rigido e pista fredda, l’overcut può pagare se il rivale fatica nel warm-up.

Operativamente, il muretto incrocia: 1) curva del delta time negli ultimi 3-4 giri; 2) stabilità della speed trace in uscita curva chiave; 3) tempo atteso al box e traffico all’uscita. Se il delta perso negli ultimi due giri supera il pit-loss diviso per i giri rimanenti dello stint, la sosta anticipata massimizza l’undercut. Se il traffico nega aria pulita, meglio estendere e proteggere il passo gara fino a ripristinare la finestra.