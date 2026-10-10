Il Gran Premio di Singapore 2026 si è svolto sulla celebre Marina Bay Street Circuit sabato 10 ottobre, con una qualifica notturna che ha regalato suspense e colpi di scena. Dopo la vittoria nella Sprint Race, Max Verstappen ha confermato il suo dominio isolandosi in pole con un tempo di 1:31.373 mentre la lotta per il resto del podio ha coinvolto le due Ferrari, il giovane talento di Mercedes e una penalità per George Russell.

Verstappen domina la Q3 a Marina Bay

Nel segmento finale della sessione, la Red Bull di Verstappen ha mostrato una cadenza superiore rispetto a tutti i concorrenti, con la pole position conquistata sul filo dei millesimi. Il giro più veloce è stato registrato al termine della Q3, dopo una sosta di mezz’ora per permettere ai team di completare il lavoro sulla vettura. Il risultato è stato un margine di 0,000 nei tempi rispetto alla prossima sfida, evidenziando l’efficacia del pacchetto aerodinamico aggiornato.

Ferrari lotta per la prima fila: Leclerc a 54 millesimi, Hamilton terzo

Charles Leclerc ha risposto alla performance di Verstappen mettendo a segno il miglior tempo della classifica con 0,054 secondi di scarto, garantendosi così la seconda posizione in griglia. Il suo gesto decisivo è avvenuto nella fase più tesa della Q3, dove la pressione è stata massima. Lewis Hamilton, invece, è arrivato terzo con un tempo di 0,123 secondi rispetto al leader, confermando la sua costante competitività nonostante una piccola imprecisione nell’ultimo tentativo.

Antonelli avanza al quarto posto, Russell penalizzato

Il talentuoso italiano Andrea Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, è riuscito a ritrovare l’equilibrio della W17 dopo le difficoltà di qualifica a Sepang, chiudendo al quarto posto con un margine inferiore a due decimi dalla pole. Nel frattempo, il compagno di squadra George Russell ha subito una penalità di +0,374 secondi per la sostituzione della power-unit, vedendosi relegato all’ultima fila nonostante un quinto tempo in pista.

Problemi di Isack Hadjar e risultati della metà griglia

Il secondo pilota della Red Bull, Isack Hadjar, ha vissuto una qualifica catastrofica: un improvviso spegnimento del motore in Q1, seguito da un blocco del cambio, ha impedito di impostare qualsiasi tempo. Tra gli altri piloti, Pierre Gasly ha ottenuto il quinto posto in top-10, mentre le Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno chiuso rispettivamente settimo e ottavo. Nico Hulkenberg ha beneficiato della retrocessione di Russell, guadagnando la quinta fila per Audi.

La gara ufficiale partirà domenica 11 ottobre alle ore 14:00 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1, con replica in chiaro su TV8 alle 17:00. Con 62 giri da percorrere, gli occhi saranno puntati su Verstappen per una possibile conferma del dominio, ma la sfida di Ferrari e la rinascita di Antonelli promettono di tenere alta la tensione fino all’ultimo giro.