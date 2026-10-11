La notte di Marina Bay ha riservato uno spettacolo unico: Max Verstappen è tornato a vincere sul circuito di Singapore dopo una lunga parentesi. Dopo la pole position nella mini-qualifica di venerdì e quella definitiva del Gran Premio, il pilota olandese ha confermato il proprio dominio anche nella sprint race, per poi chiudere la gara lunghissima con una performance ininterrotta, difendendo il banco di testa per tutti i 62 giri.

Verstappen conquista la sua prima vittoria a Singapore

Il Gran premio di Singapore si è svolto sotto una pioggia leggera di neon, ma le condizioni sono rimaste gestibili per le squadre. Leclerc ha tentato una partenza aggressiva, ma la difesa di Verstappen nella prima curva ha lasciato il monegasco al secondo posto. La red bull è rimasta in testa, sfruttando una strategia di pneumatici soft che le ha permesso di mantenere tempi costanti e di stare lontano dalle difficoltà di frenata della Mercedes con la W17. Nessuna safety car ha rotto il ritmo, così il pilota olandese ha preservato la sua posizione fino all’ultima curva, celebrando una vittoria netta.

Antonelli sorprende e si avvicina al titolo mondiale

Il vero colpo di scena è arrivato dal quarto di partenza: Kimi Antonelli giovane italiano della Mercedes, ha sfruttato un errore di Lando Norris nei pressi del traguardo per insinuarsi davanti a Lewis Hamilton, ottenendo così il terzo gradino del podio. Con 340 punti totali, Antonelli supera di 102 il compagno di squadra George Russell, che ha chiuso al nono posto dopo una serie di sostituzioni di motore. Questo vantaggio è sufficiente per aprire il match point al prossimo Gran Premio di Austin: per aggiudicarsi il titolo, l’italiano dovrà guadagnare 23 punti in più rispetto a Russell, idealmente con una vittoria e il britannico fuori dalla zona punti.

Le dinamiche della gara e le ripercussioni in classifica

La serata ha visto anche una lotta accesa tra i piloti di McLaren: Norris e Piastri hanno chiuso rispettivamente quarto e quinto, mentre Hamilton, penalizzato da una scelta di mescola non ottimale, è scivolato fino alla sesta posizione. La classifica dei piloti rimane quindi serrata: Hamilton è a tre punti da Verstappen, ma l’olandese è ora a otto punti dal rivale britannico, il che lo rende il principale contender per le ultime gare della stagione. Le comunicazioni radio di Verstappen sono state interrotte più volte, ma la sua concentrazione è rimasta intatta, consentendogli di confermare il proprio ruolo di pilota più temuto sul fronte finale del campionato.

Prospettive per il Gran Premio di Austin

Il prossimo appuntamento a Austin sarà decisivo. Se Antonelli riuscirà a mantenere la performance mostrata a Singapore, avrà con sé la fiducia di poter chiudere la stagione al vertice. D’altro canto, Russell dovrà rispondere con una gara di alto livello per mantenere vive le sue speranze. Nel frattempo, Verstappen punta a consolidare il proprio vantaggio sulla tacca rossa, mentre Leclerc cerca di rimanere nel contenuto dei punti cruciali. La lotta per il titolo promette di essere più avvincente che mai, con un possibile climax negli ultimi due weekend di calendario.