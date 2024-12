Introduzione alle zone a traffico limitato di Napoli

Napoli, una delle città più affascinanti d’Italia, è caratterizzata da un sistema di zone a traffico limitato (Ztl) che mira a ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita dei residenti. Attualmente, la città conta sette Ztl, ognuna con regole specifiche riguardanti orari e accessi. In questo articolo, esploreremo le principali Ztl di Napoli, fornendo informazioni dettagliate su orari, permessi e deroghe.

Ztl Tarsia – Pignasecca – Dante

La Ztl Tarsia – Pignasecca – Dante è una delle aree più importanti di Napoli. Questa zona è delimitata da varchi elettronici situati in punti strategici come piazza Gesù e Maria e via Domenico Soriano. L’accesso è consentito solo ai veicoli autorizzati, che devono esporre un contrassegno specifico. I motocicli e i ciclomotori possono accedere liberamente, mentre i veicoli per il trasporto di disabili e quelli di emergenza hanno accesso garantito. Gli orari di attivazione sono dalle alle tutti i giorni, con alcune eccezioni per i varchi di accesso.

Ztl del Centro Antico

Questa Ztl comprende tre zone più piccole: Centro Antico, Mezzocannone e Piazza del Gesù. È attiva tutti i giorni, ma con orari variabili a seconda del varco. Ad esempio, il varco di via del Sole è attivo solo dal lunedì al giovedì, mentre il varco di Piazza del Gesù è attivo 24 ore su 24. Anche in questa zona, i veicoli autorizzati possono accedere, e le stesse categorie di veicoli che possono accedere alla Ztl Tarsia – Pignasecca – Dante possono richiedere il contrassegno per il Centro Antico.

Ztl Marechiaro e altre zone

La Ztl Marechiaro è attiva solo durante la stagione estiva, dal 11 maggio al 27 ottobre, e consente l’accesso ai veicoli autorizzati, inclusi quelli per disabili e mezzi di emergenza. Altre Ztl, come quella di Chiaia e Belledonne – Martiri – Poerio, hanno orari specifici e regole simili. È importante notare che in tutte le Ztl, i residenti e i domiciliati possono richiedere permessi speciali per accedere alle aree limitate.

Permessi e deroghe per l’accesso alle Ztl

Per accedere alle Ztl di Napoli, è necessario ottenere un contrassegno che può essere richiesto da diverse categorie di persone, tra cui residenti, domiciliati e veicoli per il trasporto merci. I medici in visita domiciliare e i veicoli per il trasporto di persone con disabilità hanno accesso garantito. È fondamentale informarsi sui requisiti specifici per ogni Ztl, poiché le regole possono variare.

Conclusione

Muoversi a Napoli può essere complicato a causa delle Ztl, ma con le giuste informazioni e permessi, è possibile navigare facilmente in città. Assicurati di controllare gli orari e le regole specifiche per ogni zona per evitare sanzioni e goderti appieno la bellezza di Napoli.