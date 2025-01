Scopri come raggiungere l'aeroporto di Pisa con i taxi e le tariffe aggiornate per il 2025.

Introduzione all’aeroporto di Pisa

L’aeroporto internazionale di Pisa, intitolato a Galileo Galilei, è uno dei principali scali della Toscana, nonostante il capoluogo della regione sia Firenze. Con un traffico passeggeri che lo colloca all’undicesimo posto in Italia, è un punto di riferimento non solo per i toscani, ma anche per i residenti della Liguria, in particolare della zona di Levante. La sua posizione strategica lo rende facilmente accessibile e ben collegato con diverse modalità di trasporto.

Collegamenti e accessibilità

Situato nella zona di San Giusto, l’aeroporto di Pisa è a pochi minuti dal centro città. La connessione automatica Pisa Mover collega direttamente lo scalo alla stazione centrale di Pisa, mentre il servizio Sky Bus della compagnia Caronna Tour offre collegamenti per Firenze e altre località toscane. Per chi viaggia in auto, l’aeroporto è facilmente raggiungibile tramite la superstrada Firenze – Pisa e le autostrade A12 e A11, con diverse uscite dedicate.

Servizio taxi all’aeroporto di Pisa

Il servizio taxi all’aeroporto di Pisa è gestito dalla Cooperativa Pisana Tassisti (CO.TA.PI.), attivo 24 ore su 24. La stazione dei taxi si trova sul fronte dell’aeroporto, lato arrivi. Per prenotare una corsa, è possibile contattare il servizio di Radio Taxi al numero 050.541600. Le tariffe sono variabili e i tassisti sono obbligati ad attivare il tassametro per ogni corsa. Inoltre, è possibile prenotare tramite l’app Taxi Move per dispositivi Android e iOS, o inviando un messaggio al numero 331.8342333.

Tariffe taxi per l’aeroporto di Pisa nel 2025

Il costo del tragitto da e per l’aeroporto di Pisa dalla stazione centrale è fissato a 10,80 € a corsa. Per chi si sposta da e per Piazza Duomo o l’ospedale Cisanello, la tariffa è di 14,50 €. Si applicano supplementi per il servizio notturno, festivo e per prenotazioni, oltre a costi aggiuntivi per bagagli e passeggeri extra. È importante informarsi sulle tariffe extraurbane per evitare sorprese.

Conclusione

Utilizzare il taxi per raggiungere l’aeroporto di Pisa è una scelta comoda e veloce, con tariffe chiare e servizi disponibili 24 ore su 24. Che tu sia un viaggiatore abituale o un turista in visita, conoscere le opzioni di trasporto ti aiuterà a pianificare al meglio il tuo viaggio.