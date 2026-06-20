Guida definitiva alla sicurezza in galleria per auto e moto

Luci giuste, distanza corretta e segnali letti al volo: tutto ciò che serve per attraversare un tunnel in sicurezza con auto e moto.

La sicurezza in galleria riguarda l’insieme di comportamenti e regole che permettono di attraversare un tunnel riducendo i rischi per conducenti e passeggeri. In un ambiente chiuso, con spazio limitato e vie di fuga definite, ogni decisione alla guida ha effetti immediati. Comprendere come impostare le lucimantenere la distanzaadattare la velocità e decodificare la segnaletica è essenziale. Questo articolo spiega in modo pratico procedure consolidate, cosa fare in caso di codafumo o guastocome preparare il veicolo e le differenze operative tra auto e moto.

Guidare in tunnel è rilevante perché la visibilità è ridotta, il margine di manovra contenuto e l’aria dipende dai sistemi di ventilazione. Una condotta coerente rende fluida la circolazione e preserva la sicurezza individuale e collettiva. Nelle prossime sezioni si affrontano, in modo sistematico, luci e visibilità, distanza e velocità, ventilazione, lettura dei pannelli e della segnaletica, gestione di code, fumo e guasti, oltre alla preparazione del veicolo e alle specificità di auto e moto.

Luci e visibilità in galleria

Prima dell’ingresso, accendere i fari anabbaglianti e disattivare gli abbaglianti evita abbagliamenti e consente di essere visti con chiarezza. La modalità automatica aiuta, ma il controllo manuale resta prudente. Mantenere puliti proiettori e parabrezza riduce riflessi e aloni, migliorando il contrasto in ambienti con illuminazione artificiale. È opportuno evitare fendinebbia anteriori se non necessari: in galleria possono generare bagliori fastidiosi. Di giorno la luce esterna può creare un effetto di “tunnel nero”: attivare tempestivamente gli anabbaglianti stabilizza la visione e accorcia i tempi di adattamento della pupilla.

Distanza di sicurezza e velocità

In galleria la distanza di sicurezza non si negozia: aumentarla rispetto all’aperto offre margine per frenate progressive e manovre minime ma efficaci. Un riferimento semplice è mantenere più secondi di distacco rispetto al veicolo che precede, ampliando l’intervallo in caso di traffico denso. La velocità va adeguata alla geometria del tunnel, alla visibilità e alle indicazioni sui pannelli. Evitare frenate brusche e accelerazioni inutili limita onde di arresto e stress termico sugli impianti frenanti. Una velocità costante rende prevedibili le traiettorie e aiuta la ventilazione a lavorare senza turbolenze eccessive.

Ventilazione e qualità dell’aria

I tunnel impiegano sistemi di ventilazione che gestiscono flussi d’aria e, se necessario, espellono fumi e gas. In marcia, è consigliabile mantenere i finestrini chiusi e impostare il ricircolo dell’aria solo quando la qualità esterna è scadente o in caso di fumo, per periodi limitati. L’uso prolungato del ricircolo può appannare i vetri, quindi va alternato con l’immissione d’aria fresca. Filtri abitacolo in buono stato riducono particolato e odori. In presenza di pannelli che indicano allarmi o direzioni del flusso, seguire le istruzioni aiuta il sistema a evacuare correttamente i contaminanti.

Lettura della segnaletica e dei pannelli

La segnaletica in galleria è progettata per essere sintetica e immediata: limiti di velocitàdistanze da rispettare, corsie disponibili, uscite di emergenza, telefoni SOS ed estintori. I pannelli a messaggio variabile possono indicare cambi di corsia, riduzioni di velocità, presenza di ostacoli o fumo. Osservare con anticipo, ripetere mentalmente l’informazione e agire con gradualità evita manovre repentine. È utile memorizzare la simbologia di uscite di emergenza e nicchie di sicurezza: sapere dove si trovano accelera ogni decisione in situazioni anomale.

Gestione della coda e arresti prolungati

Se la circolazione rallenta fino alla coda, si procede con ordine. Mantenere distanza e velocità minima costante riduce le fermate a strappo. Quando l’arresto è inevitabile: 1) attivare le quattro frecce al formarsi della coda; 2) lasciare spazio davanti per eventuali spostamenti d’emergenza; 3) evitare sorpassi o cambi di corsia arbitrari; 4) non scendere dal veicolo salvo indicazioni esplicite o pericolo evidente; 5) tenere la radio di bordo a volume utile per eventuali indicazioni, senza distrarsi. In soste prolungate, alternare brevi avanzamenti fluidi limita l’effetto fisarmonica e mantiene la colonna ordinata.

Fumo, incendio ed evacuazione

La presenza di fumo impone azioni rapide e ordinate. Se il fumo è leggero e i pannelli indicano prosecuzione, si riduce la velocità e si aumenta la distanza. Se la visibilità cala o si percepisce calore:

accostare in prossimità di una nicchia di emergenza o piazzola, spegnere il motore, lasciare la chiave inserita; attivare quattro frecce, illuminazione interna e abbandonare il veicolo dal lato opposto al traffico; indossare il gilet ad alta visibilitàportare con sé documenti essenziali, non bagagli voluminosi; raggiungere l’uscita di emergenza seguendo la segnaletica e il flusso dell’aria indicato dai pannelli; se vi è principio d’incendio gestibile, usare l’estintore con getti brevi diretti alla base della fiamma, senza esporsi a fumi densi.

Evitare inversioni di marcia improvvise: ostacolano i soccorsi e aumentano il rischio.

Guasto del veicolo in galleria

Un guasto richiede procedure semplici e ripetibili:

accostare il più possibile a destra, in nicchia o piazzola, sterzando le ruote verso il bordo; spegnere motore, attivare le quattro frecce e, se sicuro, posizionare il triangolo a distanza adeguata; indossare gilet riflettente e far scendere i passeggeri verso le barriere, mai in corsia; chiamare assistenza tramite colonnina SOS o telefono, comunicando posizione e condizioni; restare in zona protetta in attesa dei soccorsi, monitorando i pannelli informativi.

Riprendere la marcia solo dopo aver verificato l’assenza di perdite e la piena funzionalità; in caso di dubbio, richiedere traino.

Preparazione del veicolo prima di entrare

La prevenzione inizia prima dell’imbocco. Controllare carburante o carica, temperatura del motore e indicatori anomali riduce la probabilità di fermate impreviste. Verificare frenipressione e stato degli pneumatici, oltre alla presenza di triangolo, gilet e estintore dove previsto. Impostare in anticipo la destinazione sul navigatore evita distrazioni: lo sguardo deve restare sulla strada. Assicurare i carichi e silenziare notifiche superflue aiuta a mantenere attenzione e capacità di reazione in un ambiente che non perdona improvvisazioni.

Differenze operative tra auto e moto

Chi guida un’auto beneficia di protezione e visibilità più stabile, ma ha ingombri maggiori: la distanza laterale va curata anche rispetto ai marciapiedi di servizio. Il motociclista, più esposto, deve evitare slalom e sorpassi tra veicoli in coda; la traiettoria va tenuta pulita, lontano da tombini o giunzioni che possono essere scivolose. In presenza di fumo, il casco può offrire una protezione minima ma non filtra i gas: vale la regola di raggiungere rapidamente un’uscita di emergenza. In ogni caso, sobrietà nelle manovre, lettura attenta dei pannelli e collaborazione con gli altri utenti trasformano il tunnel da punto critico a tratto di strada prevedibile.