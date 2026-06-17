Hamilton vince il GP di Spagna 2026: la Ferrari torna al successo

Lewis Hamilton conquista la sua 106esima vittoria in Formula 1 al GP di Spagna 2026 con la Ferrari. Scopri come è andata la gara e le dichiarazioni del pilota

Il Circuito di Barcellona ha visto un capolavoro di Lewis Hamilton, che ha conquistato la sua 106esima vittoria in Formula 1 con la Ferrari. Una gara emozionante, segnata da strategie audaci e colpi di scena, che ha riportato la Scuderia di Maranello alla vittoria dopo un lungo digiuno.

Una vittoria storica per Hamilton

Lewis Hamilton, a 41 anni, ha scritto un’altra pagina di storia della Formula 1. La sua vittoria al GP di Spagna 2026 è la prima con la Ferrari e la prima dopo 686 giorni di attesa. Un traguardo che ha emozionato non solo il pilota, ma l’intero mondo del motorsport.

“Devo cominciare dicendo un enorme grazie a tutti quelli che sono qui. A Vasseur per aver creduto in me e tutti quelli che lavorano in fabbrica. Sono reduce da un’annata piuttosto difficile, ma nessuno ha mai perso le speranze. Ho il team migliore del mondo e abbiamo raggiunto quello che cercavamo da tempo. Sono tutte speciali le vittorie, questa però ha un sapore unico. Vedevo la Ferrari vincere tante gare da piccolo… Durante gli anni mi sono sempre chiesto cosa si provasse a vincere con questa macchina. Spero sia la prima di tante, la macchina è stata fantastica“, ha dichiarato Hamilton al termine della gara.

La classifica aggiornata

Con questa vittoria, Hamilton sale al secondo posto nella classifica mondiale, alle spalle di Kimi Antonelli. Ecco la top 10 aggiornata:

1. Kimi Antonelli – 156 punti

2. Lewis Hamilton – 115 punti

3. George Russell – 106 punti

4. Charles Leclerc – 75 punti

5. Lando Norris – 73 punti

6. Oscar Piastri – 68 punti

7. Max Verstappen – 55 punti

8. Pierre Gasly – 41 punti

9. Isack Hadjar – 34 punti

10. Liam Lawson – 26 punti

I momenti salienti della gara

La gara è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena. Hamilton ha approfittato di una virtual safety car causata da un incidente di Fernando Alonso per effettuare un pit stop strategico e prendere la testa della corsa. La Ferrari ha dimostrato una grande velocità, permettendo a Hamilton di mantenere un vantaggio significativo su George Russell e Kimi Antonelli.

Nel finale, Hamilton ha gestito con maestria la pressione di Russell e Antonelli, portando a casa una vittoria che ha entusiasmato i tifosi. La Ferrari, dopo un periodo difficile, torna a sorridere grazie a un pilota esperto e una macchina competitiva.

Il prossimo appuntamento con la Formula 1 sarà il GP d’Austria sul tracciato di Spielberg, il 28 giugno prossimo. Intanto, il mondo del motorsport festeggia questo ritorno al successo della Ferrari e di Lewis Hamilton.