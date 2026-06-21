HiAce 1994 importata dal Giappone con bagno e frigo in vendita a Pomona, California

Un Toyota HiAce Grand Cabin del 1994, trasformato con bagno, tv e frigo da 40 litri, è in vendita a Pomona, California tramite Fourbie Exchange; il motore 2.8‑liter diesel è stato recentemente revisionato e il prezzo richiesto è $17,995.

Questa proposta di vendita riguarda un esemplare particolare del Toyota HiAce del 1994, importato dal Giappone e ora con documentazione americana. L’allestimento lo rende più vicino a un mini-camper che a un semplice furgone: oltre ai sedili rifoderati, l’abitacolo ospita un frigorifero compatto, un televisore montato a parete e una zona notte ricavata dalla seduta posteriore.

Provenienza, titolo e chilometraggio certificato

Il veicolo, conosciuto come HiAce Grand Cabinproviene dal mercato giapponese ma è registrato negli Stati Uniti: la vendita è gestita a Pomona, Californiatramite Fourbie Exchange. Sul contachilometri risultano circa 271,000 km (168,400 miles)una percorrenza elevata che convive con interventi di manutenzione significativi. L’annuncio indica che si tratta di un furgone trentenne con titolo e registrazione USA.

Allestimento interno e dotazioni abitabili

L’aspetto più distintivo di questo HiAce è la trasformazione interna: la cabina è stata completamente ritappezzata in pelle color vinaccia con cuciture a motivo trapuntato, una scelta estetica che nasconde lo stato d’uso dell’automezzo. Nella parte posteriore è installato un frigorifero da 40 litriun televisore montato a parete, impianto audio con diffusori integrati e sedili che si ribaltano per formare un letto spazioso. La consolle centrale è stata rifinita con pannello in legno e due portabicchieri metallici, dettaglio che migliora l’abitabilità della zona anteriore.

Il bagno ricavato nel vano di carico

La trasformazione più insolita è il bagno ricavato nel bagagliaio: l’area è stata separata da una porta dedicata e rivestita con pavimentazione impermeabile bianca. All’interno sono presenti un lavabo con mobiletto dai toni bianco-rosa e una doccia con acqua calda. La presenza di una doccia funzionante in un furgone di questo tipo è rara e rappresenta il cuore dell’allestimento abitabile di questo HiAce.

Motore, interventi di manutenzione e condizioni meccaniche

Sotto il cofano c’è un motore diesel naturale da 2.8-liter. Nonostante l’elevato chilometraggio, l’annuncio segnala diversi interventi recenti: meno di 10,000 km fa sono stati sostituiti la cinghia di distribuzione e il tendicinghia, la pompa dell’acqua, la guarnizione del coperchio della distribuzione, la puleggia del minimo del compressore e la puleggia del minimo della pompa a palette. Sono stati inoltre cambiati i supporti motore sinistro e destro, il termostato, il silenziatore, gli iniettori del carburante e l’alternatore. Questi lavori descritti attestano un impegno nella manutenzione che cerca di prolungare la vita dell’unità motrice.

L’elenco degli interventi conferma che il proprietario ha affrontato parti critiche della meccanica: la sostituzione della cinghia di distribuzione e della pompa dell’acqua è particolarmente importante su motori diesel aspirati come questo 2.8-liter, poiché previene danni gravi in caso di rottura.

Offerta e considerazioni sul prezzo

Il furgone è in vendita a Pomona, Californiaattraverso Fourbie Exchange con un prezzo richiesto di $17,995. È un valore considerevole per un veicolo del 1994 con oltre 271,000 km, ma il prezzo riflette l’allestimento unico e la manutenzione recente del motore. Chi cerca un veicolo pronto per viaggi lunghi con servizi integrati potrebbe trovare interessante questa offerta, mentre chi dà priorità a chilometraggio basso e storia d’uso più conservativa dovrà valutare attentamente la lista degli interventi effettuati.

La vendita è stata segnalata da Brad Anderson nell’annuncio; per chi volesse valutare l’acquisto è consigliabile richiedere documentazione dettagliata sui lavori eseguiti e un controllo meccanico prima del trasferimento di proprietà. L’abbinamento tra interni rifiniti e soluzioni pratiche come il bagno e il frigorifero da 40 litri rende questo HiAce un pezzo atipico nel panorama dei furgoni d’epoca trasformati.