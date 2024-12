Il successo del Honda SH350i in Italia

Il Honda SH350i si conferma come uno degli scooter più apprezzati nel mercato italiano, posizionandosi al quarto posto nella classifica degli scooter più venduti. Questo modello, con la sua combinazione di prestazioni, comfort e design, ha saputo conquistare il cuore di molti motociclisti e pendolari. La sua popolarità è dovuta non solo alla qualità costruttiva tipica di Honda, ma anche alla versatilità che offre, rendendolo adatto sia per gli spostamenti urbani che per le gite nel weekend.

Novità del modello 2025

Per il 2025, Honda ha deciso di apportare alcune modifiche al suo best seller, mantenendo però intatta l’essenza che lo ha reso così amato. Il nuovo SH350i si presenta con un design rinnovato e una dotazione arricchita. Tra le novità più significative troviamo l’inclusione di un parabrezza e di un bauletto da 35 litri, che offrono maggiore praticità e comfort durante la guida. Queste migliorie, sebbene comportino un aumento di prezzo rispetto al modello precedente, sono state accolte positivamente dai consumatori, che vedono in esse un valore aggiunto.

Il prezzo del Honda SH350i 2025

Il prezzo del nuovo Honda SH350i 2025 è fissato a 6.090 euro. Questo rappresenta un incremento di 100 euro rispetto al modello precedente, ma considerando le nuove caratteristiche e l’equipaggiamento di serie, molti esperti del settore ritengono che il prezzo sia giustificato. La scelta di offrire una sola versione, la Smart Top Box, semplifica la decisione d’acquisto per i clienti, che possono così beneficiare di un pacchetto completo senza dover aggiungere accessori a pagamento. Con sei diverse colorazioni disponibili, il nuovo SH350i si adatta a vari gusti e preferenze, rendendolo un’opzione attraente per un pubblico ampio.