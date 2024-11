Scopriamo il nuovo modello di limousine di Huawei, progettato per competere con Rolls-Royce e Bentley.

Un nuovo protagonista nel mondo delle limousine

Il marchio Maextro, frutto della collaborazione tra Huawei e la casa automobilistica cinese JAC, ha recentemente svelato il suo primo modello di limousine, la S800. Questo veicolo è progettato per competere con i marchi di lusso europei più prestigiosi, come Rolls-Royce, Bentley e Maybach. La strategia di Maextro si basa su un’offerta di alta qualità a un prezzo più accessibile, rendendo la S800 un’opzione interessante per gli amanti delle auto di lusso.

Design e caratteristiche distintive

La S800 si presenta come una berlina di lusso lunga circa cinque metri e mezzo, con un design che combina eleganza e modernità. Il cofano lungo e la linea del tetto arcuata conferiscono al veicolo un aspetto raffinato. I cerchi a disco richiamano quelli delle Rolls-Royce, mentre il paraurti con accenti cromati è ispirato alle Bentley. Inoltre, il trattamento esterno bicolore ricorda le auto di lusso Maybach, ma non mancano elementi di design originali, come le maniglie delle portiere e una firma luminosa a LED.

Interni spaziosi e tecnologia avanzata

Gli interni della S800 promettono un’esperienza di lusso senza compromessi. Con un passo generoso di 3.370 mm, l’abitacolo offre ampio spazio per i passeggeri. Un tetto panoramico e materiali di alta qualità per tessuti e rivestimenti arricchiscono ulteriormente l’esperienza di viaggio. Si prevede una configurazione a quattro posti, ideale per chi cerca comfort e stile. Inoltre, essendo un prodotto di Huawei, ci si aspetta un sistema tecnologico all’avanguardia, con funzionalità di guida autonoma di livello 3, che porterà l’esperienza di guida a un nuovo livello.

Prezzo e disponibilità

Attualmente, non sono state rivelate informazioni dettagliate sul motore della S800, ma si ipotizza che sarà esclusivamente elettrico. Le specifiche tecniche saranno annunciate in prossimità del lancio, previsto per la primavera del 2025. Tuttavia, il prezzo di listino sembra partire da un equivalente di circa 138.000 euro, rendendo la Maextro S800 una proposta competitiva nel segmento delle limousine di lusso.