Hybrid-G 150 su Duster e Bigster: 4×4 elettrico e autonomia fino a 1.500 km

Dacia propone una soluzione pragmatica: Hybrid-G 150 unisce GPL, mild hybrid 48V e trazione integrale elettrica su Duster e Bigster per abbassare i costi d'uso e mantenere autonomia e capacità off-road

La gamma Dacia si arricchisce di una motorizzazione pensata per chi cerca semplicità, autonomia e versatilità: la Dacia Hybrid-G 150 è una proposta che mette insieme alimentazione bi-fuel, un sistema mild hybrid 48V e un’inedita trazione integrale elettrica. L’approccio è pragmatico: niente prese di ricarica, componenti contenuti nei costi e una struttura che punta a rendere la guida quotidiana più efficiente senza complicare la manutenzione.

Questa configurazione è disponibile sia sulla compatta dal carattere off-road sia sulla sorella più spaziosa, offrendo due interpretazioni della medesima tecnologia. Nel testo che segue esploriamo come funziona il sistema, quali vantaggi pratici porta in termini di consumi e autonomia, e come si traduce tutto ciò nelle prestazioni e nel prezzo di listino.

Architettura del sistema e funzionamento

Il propulsore anteriore è un 1.2 turbo a tre cilindri con 140 CV, affiancato da un sistema mild hybrid 48V che ottimizza l’uso del motore termico. Sul retrotreno non c’è l’albero di trasmissione classico: la trazione sulle ruote posteriori è affidata a un motore elettrico da 31 CV con una trasmissione dedicata a due rapporti. Questa soluzione rende la trazione integrale completamente elettrica, capace di intervenire in pochi istanti non appena i sensori rilevano perdita di aderenza.

Specifiche principali

Il sistema sviluppa una potenza combinata dichiarata di 154 CV. La coppia del motore termico è indicata in circa 230 Nm, a cui si aggiungono circa 87 Nm dal motore posteriore per la spinta immediata. Il cambio anteriore è un automatico a doppia frizione a 6 rapporti, mentre l’unità elettrica posteriore dispone di un ingegnoso cambio a due marce: la prima rapporto è studiato per i passaggi più impegnativi, la seconda per l’efficienza alle velocità più alte.

Effetti pratici: trazione, off-road e gestione dinamica

La mancanza dell’albero motore tradizionale comporta alcuni limiti rispetto a un 4×4 meccanico di tipo convenzionale, in particolare per la quantità di potenza trasferibile al retrotreno. Tuttavia, il vantaggio è una risposta molto rapida e un dosaggio della spinta estremamente preciso, ideale su fondi scivolosi o in percorsi tecnici. Il sistema può operare la modalità 4×4 fino a 140 km/h e, quando non serve, il retrotreno viene disinnestato per azzerare attriti e contenere i consumi.

Comportamento in fuoristrada

In fuoristrada la prima marcia del motore elettrico consente di arrampicarsi su pendenze e passaggi vischiosi con controllo fine della coppia, mentre la possibilità di commutare il retrotreno riduce i consumi quando si viaggia su asfalto. L’azione combinata di termico e unità elettrica rende la guida più fluida nelle fasi di bassa aderenza, con interventi rapidi e mirati del motore posteriore.

Consumi, autonomia e costi di gestione

Uno dei punti di forza della proposta è la doppia alimentazione: due serbatoi da 50 litri ciascuno (benzina e GPL) permettono, secondo il ciclo WLTP, un’autonomia complessiva fino a 1.500 km. La batteria dedicata è una piccola unità agli ioni di litio da 0,84 kWh a 48 V che si ricarica autonomamente con la frenata rigenerativa; non è prevista la ricarica esterna.

I consumi dichiarati si attestano su circa 7,1 l/100 km in funzionamento a GPL e 5,9 l/100 km a benzina. Dacia segnala inoltre che, in contesto urbano, il sistema può permettere di viaggiare a motore termico spento fino al 60% del tempo nelle fasi di stop and go, contribuendo a contenere i consumi. Il risultato stimato è una riduzione del 30% del costo totale d’uso rispetto a una Duster 4×4 tradizionale con motorizzazione mild hybrid.

Applicazioni pratiche, allestimenti e listino

La logica di utilizzo è diversa a seconda del modello: sulla Duster la Hybrid-G 150 enfatizza le attitudini da piccolo fuoristrada migliorando la guidabilità sui tracciati impegnativi, sulla Bigster invece la stessa tecnologia punta su autonomia e comfort per viaggi in famiglia con vantaggi economici al rifornimento. La motorizzazione arriva in gamma a partire dall’allestimento Expression, con prezzi di listino che partono da circa 28.500 euro per la Duster e 29.900 euro per la Bigster.

In sintesi, Dacia propone con la Hybrid-G 150 un mix tecnico orientato alla praticità: mild hybrid, bi-fuel e trazione elettrica lavorano insieme per offrire autonomia estesa, costi d’uso ridotti e una trazione efficace senza complicare troppo l’architettura del veicolo.