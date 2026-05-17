Jaecoo 3, B-SUV compatto con versioni elettriche e ibride

Il mercato europeo continua a premiare i SUV compatti e proprio in questo contesto la cinese Jaecoo, marchio del gruppo Chery, sta preparando un nuovo modello studiato per conquistare clienti nel Vecchio Continente. Le informazioni emerse dai media specializzati descrivono un progetto votato alla praticità urbana ma con ambizioni di contenuto tecnologico: display ampi, interni più sobri rispetto alle prime proposte cinesi e una gamma di motorizzazioni che include versioni elettriche e ibride. In questo articolo riordiniamo le indiscrezioni principali, evidenziando cosa potrebbe rendere la Jaecoo 3 interessante per chi cerca un B-SUV.

Secondo i render e le note divulgate da testate internazionali, la Jaecoo 3 nasce come un veicolo compatto del segmento B con una lunghezza attorno ai 4,2 metri, pensata per offrire equilibrio fra spazio interno e maneggevolezza urbana. L’approccio del costruttore sembra orientato a una silhouette robusta, con superfici marcate e proporzioni da piccolo fuoristrada urbano. Pur trattandosi ancora di indiscrezioni, è chiaro che l’obiettivo è inserirsi in una fascia dove la domanda è alta e dove i concorrenti includono nomi consolidati nel mercato europeo.

Design e dimensioni

Esteticamente la Jaecoo 3 dovrebbe riprendere alcuni tratti già visti su modelli come la Jaecoo 5 e la Jaecoo 7: linee piuttosto squadrate e un’impronta visiva decisa. L’intento è dare un aspetto da piccolo crossover senza complicare le superfici, elemento che favorisce una percezione di solidità. Le proporzioni da circa 4,2 m sono pensate per il contesto europeo, dove lo spazio abitabile e la praticità in città sono fattori chiave nella scelta. Questo posizionamento dimensionale la mette in diretta competizione con modelli consolidati del segmento B.

Interni e tecnologia

All’interno le prime anticipazioni parlano di una plancia più sobria e orientata alla qualità percepita, con un grande display verticale da circa 14,3 pollici come elemento centrale dell’infotainment. L’approccio sembra privilegiare la semplicità e la facilità d’uso, con materiali e finiture pensate per soddisfare il gusto europeo. In termini di ergonomia si attende un abitacolo spazioso per la categoria, mentre le dotazioni elettroniche potrebbero includere funzioni comuni nei concorrenti, pur senza dettagli ufficiali da parte della casa.

Motorizzazioni e autonomia

Dal punto di vista tecnico la Jaecoo 3 dovrebbe essere offerta in versioni elettriche e ibride. Le previsioni indicano per la variante full electric una batteria nell’ordine dei 40-45 kWh e un’autonomia stimata attorno ai 350 km nel ciclo dichiarato dalle fonti. Per l’ibrida la soluzione probabile vede l’abbinamento di un motore a benzina da 1.5 litri con unità elettrica; alcune indiscrezioni suggeriscono che la meccanica potrebbe condividere elementi con altri modelli del gruppo, in particolare la nuova Omoda 4, per contenere costi e accelerare lo sviluppo.

Versioni previste

Le fonti europee ipotizzano che l’offerta sul mercato del Vecchio Continente possa privilegiare le varianti ibrida ed elettrica, mentre le versioni esclusivamente benzina potrebbero essere meno rilevanti o addirittura escluse a favore di un posizionamento più sostenibile. Anche le potenze ipotetiche non sono state confermate ufficialmente: si parla di soluzioni orientate all’efficienza più che alla prestazione pura, con tarature che favoriscano consumi e costi di esercizio ridotti rispetto a motorizzazioni sportive.

Prezzo e posizionamento sul mercato

Il possibile listino è uno degli aspetti più dibattuti: diverse testate riportano stime non perfettamente allineate. Alcune fonti indicano un range molto aggressivo compreso tra 15.000 e 20.000 euro, mentre altre valutazioni più recenti collocano il prezzo tra 20.000 e 25.000 euro. Questa variabilità riflette scelte di dotazione, tasse locali e strategie commerciali. La Jaecoo 3 mira a sfidare modelli come la Jeep Avenger, la Fiat Grande Panda, la Toyota Yaris Cross e la Ford Puma Gen-E, facendo leva su un rapporto qualità-prezzo percepito favorevole.