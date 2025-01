Un sistema all’avanguardia per la sostenibilità

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno recentemente annunciato il lancio dell’Integrated Greenhouse Gas Information System (IGIS), una piattaforma innovativa progettata per monitorare e gestire le emissioni di carbonio lungo l’intero ciclo di vita dei veicoli. Questo sistema rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo di emissioni zero di CO2 entro il 2045, un traguardo ambizioso che le due aziende si sono prefissate.

Utilizzo della metodologia Life Cycle Assessment

IGIS si basa sulla metodologia Life Cycle Assessment (LCA), che consente una quantificazione dettagliata delle emissioni di carbonio. Grazie a questa tecnologia, Hyundai e Kia possono raccogliere dati accurati e coerenti, facilitando una valutazione sistematica delle emissioni. Questo approccio non solo migliora la trasparenza, ma permette anche di monitorare il consumo energetico negli impianti di produzione globali, garantendo una gestione più responsabile delle risorse.

Blockchain per la sicurezza dei dati

Un aspetto innovativo di IGIS è l’integrazione della tecnologia blockchain, che assicura l’integrità e la sicurezza dei dati raccolti. Questa tecnologia rende difficile la manomissione delle informazioni, promuovendo una gestione trasparente delle emissioni di carbonio. Con IGIS, Hyundai e Kia possono garantire un elevato grado di fiducia nell’accuratezza dei dati, un elemento cruciale per il monitoraggio delle emissioni lungo la catena di approvvigionamento.

Impatto sulla catena di approvvigionamento

Il sistema IGIS non solo facilita la raccolta dei dati, ma supporta anche i fornitori nel calcolo delle loro emissioni di carbonio. Questo approccio proattivo permette alle aziende di gestire le proprie emissioni in modo più efficiente, riducendo il tempo e i costi associati a questo processo. Inoltre, l’integrazione dei dati sulle emissioni migliora la capacità di Hyundai e Kia di rispondere rapidamente ai cambiamenti normativi e di soddisfare le certificazioni ambientali come CDP e RE100.

Un impegno verso la sostenibilità

Il lancio di IGIS segna un importante passo avanti nell’impegno di Hyundai e Kia per la sostenibilità. Eunsook Jin, Executive Vice President e Head of ICT Division, ha dichiarato che attraverso questo sistema, le aziende stanno intensificando i loro sforzi per costruire una catena del valore responsabile. Con l’adozione di tecnologie innovative, Hyundai e Kia si pongono come leader nel settore automobilistico, dimostrando che è possibile coniugare progresso tecnologico e responsabilità ambientale.