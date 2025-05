Una nuova configurazione per Hyundai Inster

La Hyundai Inster, il crossover elettrico urbano, si evolve con una nuova configurazione a cinque posti, ampliando così la sua offerta per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla praticità e al comfort. Questa nuova versione è disponibile tramite un pacchetto opzionale, che può essere aggiunto all’allestimento top di gamma XClass per un costo di 150 euro. Il pacchetto include un sedile centrale posteriore con schienali frazionati, permettendo una maggiore flessibilità nell’uso degli spazi interni.

Dimensioni e capacità del bagagliaio

Nonostante l’introduzione della nuova configurazione, le dimensioni esterne della Hyundai Inster rimangono invariate. Il crossover misura 3,83 metri in lunghezza, 1,61 metri in larghezza e presenta un passo di 2,58 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 280 litri, che può essere espansa fino a 1.059 litri abbattendo i sedili posteriori. Queste caratteristiche rendono la Hyundai Inster un’ottima scelta per chi cerca un veicolo compatto ma versatile.

Allestimento e dotazioni di serie

L’allestimento XClass, riservato alla versione più potente da 115 CV, offre una serie di elementi premium che arricchiscono l’esperienza di guida. Tra le dotazioni di serie troviamo le luci posteriori a LED, i vetri posteriori oscurati, gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente, le barre portatutto e i sensori di parcheggio anteriori. All’interno, la plancia è dotata di un volante in pelle e una strumentazione digitale TFT da 10,25” con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un caricatore wireless per smartphone e una presa USB posteriore.

Performance e autonomia

Il powertrain elettrico della Hyundai Inster a cinque posti è composto da una batteria da 49 kWh e un motore da 115 CV, garantendo un’autonomia media WLTP di 359 km in utilizzo misto. La ricarica rapida in corrente continua (DC) è di serie, consentendo di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in soli 30 minuti. Inoltre, il caricatore di bordo da 11 kW ottimizza i tempi di ricarica anche sulle colonnine in corrente alternata (AC), rendendo la Hyundai Inster una scelta pratica per l’uso quotidiano.

Sicurezza e assistenza alla guida

La sicurezza è un aspetto fondamentale per Hyundai, e la Inster non fa eccezione. Di serie, il veicolo è equipaggiato con il pacchetto Hyundai Smart Sense, che include assistenza al mantenimento di corsia, sistema anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, Smart Cruise Control e riconoscimento attivo dei limiti di velocità. Queste tecnologie avanzate contribuiscono a garantire una guida più sicura e confortevole.