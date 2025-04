Un nuovo capitolo per la famiglia N di Hyundai

La Hyundai Ioniq 6 N si prepara a debuttare sul mercato, ampliando la già affermata famiglia sportiva del marchio coreano. Con un lancio previsto per il prossimo luglio, la nuova berlina promette di portare le prestazioni a un livello superiore, mantenendo il design distintivo che ha caratterizzato i modelli precedenti. La casa automobilistica ha già iniziato a stuzzicare l’interesse degli appassionati con un teaser che mette in mostra le linee aggressive e le caratteristiche uniche della vettura.

Design e caratteristiche distintive

Il design della Hyundai Ioniq 6 N è stato concepito per catturare l’attenzione. Il teaser rilasciato mostra un alettone prominente, passaruota allargati e luci LED in stile pixel, elementi che richiamano la Ioniq 5 N. Questo nuovo modello si distingue per un’estetica audace, caratterizzata da una colorazione azzurra con bordi rossi e neri, tipica della linea N. All’interno, l’abitacolo promette di essere altrettanto impressionante, con sedili sportivi dotati di logo N illuminato e una strumentazione tecnologica all’avanguardia, progettata per offrire un’esperienza di guida coinvolgente, sia su strada che in pista.

Prestazioni da record e tecnologia avanzata

Le aspettative per le prestazioni della Hyundai Ioniq 6 N sono elevate. Si prevede che il modello sarà equipaggiato con un doppio motore elettrico, in grado di superare i 650 CV e 770 Nm di coppia della Ioniq 5 N. Questo potrebbe tradursi in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, un risultato impressionante per una berlina elettrica. La batteria da 84 kWh garantirà un’autonomia compresa tra i 400 e i 450 km, rendendo la Ioniq 6 N non solo performante, ma anche pratica per l’uso quotidiano.

Funzionalità innovative per una guida sportiva

La Hyundai Ioniq 6 N non si limita a offrire potenza e prestazioni. Il modello potrebbe includere l’innovativo sistema N e-Shift, un cambio simulato che emula le sensazioni di un cambio automatico a doppia frizione, arricchito da effetti sonori artificiali per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Inoltre, si prevede l’integrazione di diverse modalità di guida, progettate per ottimizzare le prestazioni in pista e consentire ai conducenti di eseguire drift perfetti. Con un prezzo base che potrebbe superare gli 80.000 euro, la Ioniq 6 N si posiziona come un’opzione premium nel mercato delle berline sportive elettriche.