Introduzione alla Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid

La Hyundai Santa Fe si rinnova con l’introduzione della versione Plug-in Hybrid, un SUV che promette di combinare potenza, efficienza e comfort. Questa nuova motorizzazione si affianca alla già apprezzata versione Full Hybrid, ampliando ulteriormente l’offerta per i consumatori italiani. Con un design accattivante e una tecnologia all’avanguardia, la Santa Fe Plug-in Hybrid si propone come una delle scelte più interessanti nel segmento dei SUV.

Specifiche tecniche e prestazioni

La nuova Santa Fe Plug-in Hybrid è equipaggiata con un motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV, abbinato a un motore elettrico da 98 CV. Questa combinazione offre una potenza massima di sistema di 253 CV e una coppia di 367 Nm. La trazione integrale 4WD HTRAC garantisce una guida sicura e stabile in ogni condizione. Inoltre, l’autonomia in modalità completamente elettrica arriva fino a 54 km nel ciclo medio combinato WLTP, rendendo questa versione particolarmente adatta per gli spostamenti urbani quotidiani.

Vantaggi economici e promozioni

Il prezzo di partenza per la nuova Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid è di 55.800 euro per l’allestimento Business, pensato per flotte aziendali e professionisti. Tuttavia, grazie all’ecobonus statale, i clienti possono beneficiare di sconti significativi, che possono arrivare fino a 10.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 2. Questo rende la Santa Fe Plug-in Hybrid non solo una scelta ecologica, ma anche economicamente vantaggiosa. Inoltre, il finanziamento “Hyundai Plus” offre rate mensili a partire da 329 euro, rendendo l’acquisto ancora più accessibile.

Allestimenti e dotazioni

La gamma della Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid include diverse opzioni di allestimento, con la versione XClass che rappresenta il top di gamma. A partire da 57.700 euro, questa versione offre cerchi in lega da 20”, fari anteriori Full LED Wide Projection e interni in pelle di alta qualità. Per chi desidera un tocco di lusso in più, è disponibile il pacchetto “Calligraphy Pack”, che include dettagli in nero lucido e un sistema audio premium Bose. Queste caratteristiche rendono la Santa Fe non solo un veicolo pratico, ma anche un’ottima scelta per chi cerca comfort e stile.

Conclusioni

La Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid si presenta come un SUV versatile e potente, ideale per chi cerca un veicolo che unisca prestazioni elevate e vantaggi economici. Con un’ottima autonomia elettrica e un design accattivante, rappresenta una scelta intelligente per il futuro della mobilità sostenibile.