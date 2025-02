Analisi delle offerte di febbraio per il SUV ibrido Hyundai Tucson e vantaggi del piano Hyundai Plus.

Introduzione alle offerte Hyundai Tucson

Nel panorama automobilistico attuale, la Hyundai Tucson si distingue come una delle opzioni più interessanti nel segmento dei SUV crossover. Con l’introduzione della tecnologia mild hybrid, questo modello non solo offre prestazioni elevate, ma anche un’efficienza energetica notevole. A febbraio, Hyundai ha lanciato un’offerta speciale che rende la Tucson ancora più accessibile grazie al piano Hyundai Plus, valido fino al 28 febbraio.

Dettagli dell’offerta Hyundai Plus

Il prezzo di listino della Hyundai Tucson con motore 1.6 T-GDI 48V nell’allestimento Excellence 20th Anniversary è di 42.800 euro. Tuttavia, grazie al finanziamento Hyundai Plus, il prezzo promozionale scende a 37.600 euro. Questo sconto è possibile grazie a un contributo di 3.500 euro offerto da Hyundai Promo Finanziaria e 1.700 euro per chi decide di permutare o rottamare un veicolo usato. L’anticipo richiesto per accedere a questa offerta è di 8.230 euro, con un finanziamento del resto dell’importo pari a 29.370 euro.

Condizioni del finanziamento e flessibilità

Il piano di finanziamento prevede 35 rate mensili di 248,83 euro, con un tasso di interesse nominale (TAN) del 6,95% e un tasso annuo effettivo globale (TAEG) dell’8,02%. Al termine del contratto, il cliente avrà la possibilità di saldare una maxi rata finale di 26.964 euro, oppure potrà scegliere di restituire il veicolo. È importante notare che il limite di percorrenza massimo è fissato a 45.000 km, con un costo di 0,10 euro per ogni chilometro in eccesso. Questa flessibilità rende l’offerta particolarmente vantaggiosa per chi cerca un SUV ibrido di nuova generazione senza un impegno economico eccessivo.

Considerazioni finali sull’offerta

È fondamentale sottolineare che l’offerta è riservata ai clienti privati e che è possibile optare per l’acquisto senza finanziamento, partendo da un prezzo di 38.300 euro. Tuttavia, per chi desidera approfittare del finanziamento Hyundai Plus, la promozione è vincolata alla permuta o rottamazione di un’auto precedente. Questo potrebbe escludere potenziali clienti che non hanno un veicolo da sostituire, ma per coloro che possono approfittare di questa offerta, la Hyundai Tucson rappresenta un’opzione allettante nel mercato dei SUV.