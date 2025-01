Il mercato degli scooter nel 2025

Il 2025 si preannuncia come un anno di grande fermento per il settore degli scooter, con l’arrivo di modelli innovativi e aggiornamenti significativi. Gli scooter, già protagonisti del traffico urbano grazie alla loro praticità e versatilità, si evolvono per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla tecnologia e al comfort. Dalla Vespa ai maxi scooter come il TMAX, passando per modelli adventure, il panorama si arricchisce di opzioni per ogni tipo di utilizzatore.

Novità dai principali marchi

Tra i modelli più attesi, spiccano i nuovi scooter di BMW, Honda e Kymco. Il BMW C400 GT e il C400 X si rinnovano con motori Euro 5+ e una dotazione tecnologica all’avanguardia, tra cui display TFT e sistemi di sicurezza avanzati. Honda, dal canto suo, presenta l’SH350i, un restyling che mantiene il suo status di leader nel segmento dei ruota alta, mentre il ADV350 si prepara a conquistare gli amanti dell’avventura con nuove funzionalità.

Modelli per ogni esigenza

Per chi cerca un’opzione più sportiva, il Yamaha TMAX si conferma come uno dei maxi scooter più performanti sul mercato, con un design accattivante e motori potenti. D’altra parte, il Piaggio Liberty 125 si rinnova con un look moderno e motorizzazioni Euro 5+, rendendolo ideale per la città. Infine, il Kymco CV-R5 si propone come un’opzione adventure, perfetta per chi desidera esplorare anche al di fuori dell’asfalto.

Come scegliere lo scooter giusto

La scelta dello scooter ideale dipende da diversi fattori, tra cui l’uso previsto e le preferenze personali. Per chi si muove principalmente in città, i modelli di piccola cilindrata (125-200 cc) offrono agilità e facilità di parcheggio. Gli scooter GT e maxi sportivi, invece, sono più adatti per i pendolari che percorrono lunghe distanze, grazie ai loro motori performanti e al comfort di guida. Infine, gli scooter adventure si rivelano perfetti per affrontare strade dissestate e terreni variabili, grazie alle loro sospensioni avanzate e alle ruote di sezione maggiorata.