Lewis Hamilton in testa alla classifica

Nel panorama della Formula 1, il fenomeno dei social media ha preso piede in modo significativo, con i piloti che utilizzano piattaforme come Instagram per connettersi con i fan e costruire la propria immagine. A fine 2024, il pilota britannico Lewis Hamilton si conferma il re dei social, vantando ben 38,4 milioni di follower. La sua carriera, costellata di successi con la Mercedes e ora con la Ferrari, lo ha reso un’icona non solo nel mondo delle corse, ma anche tra i fan che lo seguono online.

Charles Leclerc e Max Verstappen seguono Hamilton

Subito dopo Hamilton, troviamo Charles Leclerc, futuro compagno di squadra del britannico, che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con il suo stile di guida e la sua personalità carismatica. Max Verstappen, nonostante i suoi quattro titoli consecutivi, sembra non riuscire a eguagliare il seguito di Hamilton e Leclerc, evidenziando come la popolarità non dipenda solo dai successi in pista, ma anche dalla capacità di relazionarsi con il pubblico.

La presenza dei piloti non più attivi

Un altro aspetto interessante è la presenza di piloti non più attivi nella classifica. Daniel Ricciardo, pur non correndo più nel 2025, si piazza al quinto posto, dimostrando che il carisma e la personalità possono mantenere vivo l’interesse dei fan anche dopo il ritiro. Al contrario, nomi storici come Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sembrano avere un seguito limitato, evidenziando come i social media siano un fenomeno relativamente recente e come i nuovi talenti stiano rapidamente guadagnando terreno.

Il caso di Michael Schumacher

Un caso particolare è rappresentato dall’account ufficiale di Michael Schumacher, gestito dalla sua famiglia, che conta 1,5 milioni di follower. Sebbene questo numero possa sembrare modesto rispetto ai piloti attivi, è significativo considerando le circostanze. Il figlio Mick Schumacher, invece, ha superato i 2 milioni di follower, dimostrando che il legame con il nome Schumacher continua a esercitare un fascino notevole.

Nuove generazioni e il futuro dei social media

Con l’emergere di giovani talenti come Franco Colapinto, che ha già raggiunto 4,3 milioni di follower, è evidente che i social media stanno cambiando il modo in cui i piloti interagiscono con i fan. La Formula 1, un tempo dominata da nomi storici, sta ora vedendo una nuova generazione di piloti che sfrutta le piattaforme digitali per costruire la propria immagine e attrarre un pubblico sempre più vasto. Questo cambiamento rappresenta una sfida e un’opportunità per i piloti, che devono adattarsi a un panorama in continua evoluzione.