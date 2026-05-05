Iannone entra nella Bagger World Cup: debutto al Mugello con Niti Racing

Andrea Iannone farà il suo ritorno nel paddock delle gare internazionali partecipando alla FIM Harley‑Davidson Bagger World Cup con i colori del Niti Racing. Dopo un periodo lontano dalle corse di alto livello, l’italiano ha deciso di abbracciare una sfida diversa, a bordo di moto caratterizzate da carattere e peso specifico, lontane dalle supersport e dalle piste su cui la sua fama si è costruita.

La scelta di Iannone non è solo tecnica ma anche mediatica: la serie monomarca punta ad attirare attenzione e pubblico sfruttando nomi noti e un format pensato per lo spettacolo. Il debutto è fissato per il Gran Premio Brembo d’Italia, in programma dal 29 al 31 maggio al Mugello, dove il pilota correrà affianco a Oscar Gutiérrez e Dimas Ekky Pratama nella lineup del team indonesiano guidato da Angela Khuu.

Perché questa svolta: motivazioni e contesto

L’avventura di Iannone in Harley‑Davidson nasce da una combinazione di fattori sportivi e personali. Il pilota ha dichiarato di cercare sfide che lo portino fuori dalla zona di comfort e ha espresso grande stima per la comunità Harley‑Davidson, percepita come autentica e appassionata. Dal punto di vista agonistico, la Bagger World Cup è una serie monomarca che mette in campo moto imponenti e uno spettacolo diverso rispetto alle categorie tradizionali: il mix ideale per chi vuole riconquistare visibilità e divertirsi in pista.

Il ruolo del team e l’accordo tecnico

Il Niti Racing ha rafforzato la propria formazione con l’arrivo di Iannone, portando il numero dei piloti in griglia a tre. La collaborazione è maturata dopo trattative complesse e dopo che altre opzioni, tra cui proposte di allestimento alternative, non hanno trovato accordo. Il team manager Angela Khuu ha sottolineato come la presenza di un talento con esperienza ai massimi livelli possa alzare l’asticella per tutto il progetto, offrendo a Iannone la piattaforma ideale per adattarsi a moto che richiedono un approccio differente e una gestione della potenza molto specifica.

Adattamento e preparazione tecnica

L’adattamento di un pilota abituato a MotoGP e WorldSBK a una Harley‑Bagger rappresenta una sfida tecnica non banale. Le moto della Bagger World Cup sono pesanti, caratterizzate da coppia elevata e con geometrie diverse rispetto alle sportive classiche: per questo motivo Iannone affronterà prove e test mirati per comprendere il comportamento della moto in frenata, curva e uscita. Il tempo limitato a disposizione e la scarsità di test ufficiali aumentano l’incertezza ma rispecchiano la mentalità del pilota, che ha detto di gradire proprio questo tipo di prove.

Calendario e impatto mediatico

La Bagger World Cup ha già debuttato ad Austin, e l’ingresso di Iannone al Mugello rappresenta una mossa pensata per alimentare interesse e copertura mediatica. Oltre alla tappa italiana, il calendario include appuntamenti significativi come Assen, Silverstone, Aragon e Spielberg, con l’ultimo round previsto in Austria. Durante il weekend del Mugello sarà allestito anche l’Harley‑Davidson Village, con accesso ai box della categoria e una tribuna dedicata: elementi studiati per avvicinare il pubblico e offrire un’esperienza diversa rispetto alle altre classi.

Aspettative e obiettivi

Dal punto di vista sportivo, le aspettative sono chiare: Iannone non scenderà in pista per fare solo presenza, ma per restare competitivo e imparare in fretta. L’esperienza accumulata in MotoGP e WorldSBK lo rende un pilota capace di accelerare il processo di adattamento, mentre la componente emozionale — il legame dichiarato con l’Indonesia e la stima per la community Harley — aggiunge una dimensione personale al suo impegno. Per il team, l’obiettivo immediato è consolidare la performance di squadra e sfruttare la popolarità del nome per crescere tecnicamente e commercialmente.

Conclusione: cosa cambierà per la Bagger World Cup

L’arrivo di Andrea Iannone è più che un semplice colpo di scena: segna l’intenzione della Bagger World Cup di attrarre talenti di primo piano e trasformarsi in un contenitore di spettacolo e performance. Se la strategia funzionerà, la serie potrà guadagnare visibilità internazionale e un pubblico più vasto. Per Iannone, invece, si tratta di un nuovo capitolo in cui mettere alla prova esperienza, adattabilità e la capacità di trasformare curiosità mediatica in risultati concreti in pista.