Idrogeno nei trasporti: le aziende europee uniscono le forze per i camion a emissioni zero

In un momento cruciale per la transizione energetica, alcuni dei principali attori dell’industria automobilistica, dei trasporti e dell’energia hanno deciso di unire le forze per accelerare l’adozione dei camion a idrogeno in Europa. L’obiettivo è chiaro: creare entro il 2030 le condizioni necessarie per trasformare questa tecnologia in una soluzione concreta per il trasporto pesante.

Tra le aziende coinvolte in questa iniziativa senza precedenti figurano Daimler TruckVolvo GroupToyotaBoschAir LiquideTotalEnergiesTEAL Mobility e MB Energy insieme alle istituzioni tedesche. Questo progetto, nato in Germania mira a coordinare tutti gli elementi essenziali: veicoli, infrastrutture di rifornimento, produzione e distribuzione dell’idrogeno.

La sincronizzazione tra veicoli e infrastrutture

Il cuore del progetto è la necessità di sviluppare in parallelo sia i veicoli a idrogeno che le infrastrutture di rifornimento. Per rendere questa tecnologia realmente utilizzabile, è fondamentale che i camionisti possano contare su una rete di distribuzione capillare e strategicamente posizionata lungo i principali corridoi europei.

L’idea è quella di sincronizzare la crescita della flotta di camion a idrogeno con lo sviluppo delle stazioni di rifornimento. Questo approccio mira a evitare uno dei principali ostacoli che oggi frenano la diffusione delle tecnologie alternative nel trasporto a lunga distanza: la mancanza di punti di rifornimento adeguati.

Il costo dell’idrogeno: un fattore decisivo

Oltre alla disponibilità delle stazioni di rifornimento, un altro elemento cruciale è il costo dell’idrogeno. Le aziende coinvolte vogliono creare le condizioni per offrire idrogeno a un prezzo competitivo, rendendo così l’utilizzo dei camion a idrogeno sostenibile anche dal punto di vista economico.

L’obiettivo finale è raggiungere un costo totale di utilizzo (TCO) competitivo rispetto alle alternative disponibili. Il TCO considera non solo il prezzo d’acquisto del mezzo, ma anche le spese legate all’energia, alla manutenzione e all’utilizzo durante tutta la sua vita operativa. Per gli operatori professionali, questo parametro è decisivo nella scelta della tecnologia.

Idrogeno e batterie: una collaborazione necessaria

Il progetto non nasce in contrapposizione ai camion elettrici a batteria. I promotori considerano infatti l’idrogeno come una tecnologia complementare alle soluzioni già disponibili, soprattutto quando è necessario affrontare trasporti pesanti e percorrenze elevate.

Per raggiungere questo risultato, sarà necessario intervenire contemporaneamente su tutta la filiera. Da una parte, dovranno arrivare veicoli competitivi, dall’altra, una rete di rifornimento costruita sulle esigenze reali dei trasportatori. A completare il quadro, dovrà esserci una fornitura affidabile di idrogeno a prezzi sostenibili.

La presentazione all’IAA Transportation

Per conoscere nel dettaglio come verrà organizzata questa collaborazione, bisognerà aspettare il 15 settembre 2026 quando i vertici delle aziende coinvolte presenteranno il progetto durante un evento dedicato all’IAA Transportation di Hannover.

Sarà l’occasione per capire quali saranno i corridoi europei interessati, come verrà sviluppata l’infrastruttura e quali strategie saranno adottate per portare il costo dell’idrogeno a livelli compatibili con le esigenze del trasporto pesante. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare l’idrogeno da tecnologia promettente a soluzione realmente utilizzabile su larga scala.