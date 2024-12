Un’idea innovativa: l’Audi commestibile

Negli ultimi anni, il cake design ha preso piede come una forma d’arte culinaria che va ben oltre la semplice decorazione di torte. Un esempio lampante è la recente creazione di Celine M., una designer che ha trasformato gli interni di un’Audi in una vera e propria opera d’arte commestibile. Questo progetto ha catturato l’attenzione di molti, dimostrando come il cake design possa interagire in modo creativo con il mondo dell’automobile.

Nel video condiviso su Instagram, Celine mostra il processo di creazione, partendo dal pomello del cambio, che viene addentato, fino a rivelare che anche il bracciolo e la cuffia del cambio sono realizzati in Pan di Spagna al cioccolato. La chiave dell’auto? Anche quella è fatta di torta! Questo approccio innovativo ha suscitato curiosità e ammirazione, portando a riflessioni su come l’arte culinaria possa essere applicata in modi inaspettati.

Le origini del cake design

Il cake design non è una novità, ma una tradizione che affonda le radici nell’antichità. Già nell’epoca romana, le torte venivano decorate per celebrare eventi speciali. Tuttavia, il cake design come lo conosciamo oggi ha iniziato a prendere forma nel XVII secolo, specialmente in Europa. Durante il periodo vittoriano, l’introduzione di nuove tecnologie, come il forno a temperatura controllata, ha permesso ai pasticceri di realizzare torte sempre più elaborate e decorate con grande precisione.

Un esempio iconico è la torta realizzata per il matrimonio della Regina Vittoria nel 1840, che pesava ben 136 chili e presentava decorazioni floreali e simboli di fedeltà e felicità. Questo evento ha segnato un punto di svolta nella storia del cake design, portando a una maggiore attenzione verso l’estetica e la complessità delle decorazioni.

Il cake design oggi: una forma d’arte in continua evoluzione

Oggi, il cake design ha raggiunto nuove vette grazie alla popolarità di programmi televisivi come “Cake Boss” e “Ace of Cakes”, che hanno ispirato molte persone a cimentarsi nella decorazione delle torte. Con l’avvento dei social media, artisti come Celine M. possono condividere le loro creazioni con un pubblico globale, ricevendo feedback e ispirazione da altri designer.

La fusione tra cake design e car design rappresenta un’evoluzione affascinante di queste due forme d’arte. Celine M. non si è fermata all’Audi: ha anche creato un ATV con una sella personalizzata, dimostrando che la creatività non ha limiti. Questa innovazione invita a riflettere su come l’arte culinaria possa non solo deliziare il palato, ma anche stimolare la fantasia e la meraviglia.