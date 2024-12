Introduzione al Campionato Italiano Assoluto Rally 2025

Il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) si prepara per un’edizione 2025 ricca di novità e conferme. Con sette eventi in calendario, il campionato promette di offrire emozioni e sfide avvincenti per gli appassionati di rally. Tra le principali modifiche, spicca il cambio di uno degli eventi storici, il Rally Mille Miglia, sostituito dal Rally del Lazio, che si svolgerà nel mese di settembre. Questa decisione segna un cambiamento significativo nella tradizione del campionato, portando freschezza e nuove opportunità per i piloti e le scuderie.

Eventi e coefficiente dei rally

Nel 2025, il campionato manterrà tre rally con un coefficiente di 1,5: Targa Florio, Rally Roma Capitale e Rallye Sanremo. Questi eventi rappresentano il massimo livello di competizione e attraggono i migliori piloti del panorama nazionale. La scelta di mantenere questi rally con un coefficiente elevato è strategica, poiché garantisce un alto livello di visibilità e prestigio per il campionato. Gli appassionati possono aspettarsi gare avvincenti e sfide serrate tra i migliori talenti del settore.

Il Campionato Italiano Rally Terra 2025

Il Campionato Italiano Rally Terra del 2025 si presenta con un calendario simile a quello della precedente edizione, con sei appuntamenti distribuiti tra marzo e settembre. Una delle novità più attese è il ritorno del Rally Sardegna, che si inserisce nel contesto del Rally Italia, valido per il mondiale WRC. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per i piloti italiani di confrontarsi con i migliori del mondo, aumentando così il prestigio del campionato nazionale.

Il Trofeo Italiano Rally e il suo sviluppo

Il Trofeo Italiano Rally continua a crescere, con un calendario ampliato che prevede ben nove appuntamenti nel 2025. Tra questi, tre eventi avranno un coefficiente di 1,5, tutti programmati tra aprile e ottobre. Questa espansione del calendario è un chiaro segnale della crescente popolarità del rally in Italia e dell’impegno degli organizzatori nel promuovere eventi di alta qualità. Gli appassionati possono aspettarsi un mix di tradizione e innovazione, con gare che metteranno alla prova le abilità dei piloti su diverse tipologie di terreno.