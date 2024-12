Il ritorno dell’auto al centro della scena

Negli ultimi anni, il settore automobilistico ha vissuto una trasformazione radicale, con un crescente focus sulle auto elettriche e sostenibili. Tuttavia, secondo Arnaud Belloni, direttore marketing globale di Renault, l’auto deve tornare a essere il fulcro della comunicazione e della strategia aziendale. Belloni afferma che le persone amano le auto e che è fondamentale realizzare veicoli che rispondano ai loro desideri e necessità. La chiave del successo risiede nell’essere onesti intellettualmente e nel creare modelli che siano non solo funzionali, ma anche esteticamente piacevoli.

Design e desiderabilità delle auto elettriche

Un aspetto cruciale della strategia di Renault è la creazione di auto elettriche che siano attraenti e desiderabili. Belloni critica l’approccio di molti produttori che, nel tentativo di promuovere le auto elettriche, hanno realizzato modelli poco accattivanti. Secondo lui, per convincere i consumatori a passare all’elettrico, è necessario progettare veicoli che siano superiori in termini di design e prestazioni rispetto ai modelli a combustione interna. La nuova Renault 5, ad esempio, è stata concepita per essere non solo elettrica, ma anche esteticamente gradevole, attirando così un pubblico più ampio.

Una strategia a doppia gamma

Renault ha adottato una strategia innovativa, sviluppando due gamme di veicoli: una per le auto a combustione interna e una per le auto elettriche. Questa scelta è stata dettata dalla consapevolezza che non tutti i consumatori sono pronti a passare immediatamente all’elettrico. Belloni sottolinea l’importanza di mantenere motori a combustione efficienti e di offrire opzioni ibride per coloro che sono ancora scettici. Questa flessibilità permette a Renault di attrarre una clientela diversificata, soddisfacendo le esigenze di chi è pronto per l’elettrico e di chi preferisce un approccio più graduale.

Le nuove generazioni e la tecnologia

Un altro punto fondamentale nella strategia di Renault è l’attenzione alle nuove generazioni, che sono sempre più interessate alla tecnologia. Belloni osserva che i giovani vogliono che le loro auto riflettano le stesse caratteristiche dei loro dispositivi mobili, come connettività e funzionalità avanzate. Questo cambiamento di paradigma richiede un ripensamento del design e delle caratteristiche delle auto, rendendole non solo veicoli di trasporto, ma anche strumenti tecnologici integrati nella vita quotidiana. La sensibilità verso il riciclo e la sostenibilità è un ulteriore aspetto che Renault sta cercando di integrare nella sua offerta, rispondendo così alle aspettative dei consumatori moderni.