Il restyling della Tesla Model Y

Il 2025 si preannuncia un anno cruciale per Tesla, con l’atteso restyling della Model Y che sta per debuttare. La produzione di questo modello aggiornato è già iniziata negli stabilimenti cinesi, e la presentazione ufficiale è attesa a breve. Questo restyling porterà con sé diversi aggiornamenti estetici, ispirati al recente rinnovamento della Model 3. Tra le novità, si prevede l’introduzione di fari anteriori rivisitati e una barra LED posteriore, che conferirà un tocco di modernità e personalità al crossover americano.

Dettagli tecnici e prezzi

Per quanto riguarda il powertrain, la nuova Model Y dovrebbe essere equipaggiata con batterie da 60 kWh LFP e 77 kWh NMC, simili a quelle della Model 3. La gamma di versioni sarà strutturata in modo analogo a quella della berlina, con l’eccezione della versione Performance, che potrebbe richiedere un’attesa più lunga per il lancio. I prezzi per la versione a trazione posteriore con batteria più piccola potrebbero partire da circa 40.000 euro, offrendo un’autonomia di circa 500 km, rendendo così la Model Y un’opzione competitiva nel mercato dei crossover elettrici.

La nuova Tesla Model Q

Un altro modello che suscita grande interesse è la Model Q, che dovrebbe essere presentata nella prima metà del 2025. Questo nuovo veicolo sarà più piccolo e leggero rispetto alla Model 3, con dimensioni ridotte del 15% e un peso inferiore del 30%. Si prevede che il prezzo di lancio sarà intorno ai 30.000 euro, rendendola accessibile a un pubblico più ampio. La Model Q sarà disponibile con due opzioni di batteria, da 53 kWh e 75 kWh, e offrirà versioni sia a trazione posteriore che integrale. Tuttavia, la realizzazione di questo modello è ancora incerta, poiché Elon Musk è noto per i suoi cambiamenti dell’ultimo minuto.

Altre novità in arrivo

Oltre alla Model Y e alla Model Q, nel 2025 Tesla potrebbe rivelare ulteriori dettagli sul Cybercab, il taxi a guida autonoma che entrerà in produzione nel 2026. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso l’innovazione nel settore dei trasporti e potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo la mobilità urbana. Con l’evoluzione continua della tecnologia e l’impegno di Tesla per la sostenibilità, il 2025 si preannuncia come un anno di grandi cambiamenti e opportunità nel panorama automobilistico.