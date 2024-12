Un mercato in crescita

Il mercato degli scooter ha mostrato un trend positivo nel corso del 2023, con un incremento delle vendite del 15,7% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato ulteriormente confermato da un +4,6% registrato fino a ottobre 2024. Gli scooter, in particolare, si sono affermati come la scelta preferita per gli spostamenti urbani, grazie alla loro praticità e maneggevolezza. Modelli come l’Honda SH e il Piaggio Liberty si sono distinti per le loro vendite, dimostrando che la domanda di veicoli a due ruote è in continua espansione.

Modelli più venduti

Tra i modelli più apprezzati, l’Honda SH 125 e 150 si posizionano al primo posto, seguiti dai Kymco Agility 125 R16 e dagli SH 350. Il Liberty 125 ABS di Piaggio occupa una posizione di rilievo nella top ten, insieme al Beverly 300 ABS. Questi scooter non solo offrono prestazioni elevate, ma anche un design accattivante, rendendoli ideali per la vita quotidiana. La crescente popolarità di questi modelli è un chiaro segnale della fiducia dei consumatori nel mercato degli scooter.

Occasioni nel mercato dell’usato

Per chi cerca un’opzione più economica, il mercato dell’usato offre numerose opportunità. Scooter di alta qualità possono essere trovati a prezzi inferiori ai 1000 euro, rendendo l’acquisto accessibile a un pubblico più ampio. Modelli iconici come la Vespa ET4 125 e 150, noti per la loro eleganza e robustezza, sono disponibili a prezzi competitivi. Anche il Liberty e il Beverly, con le loro caratteristiche di leggerezza e comfort, rappresentano scelte valide per chi desidera un mezzo di trasporto agile e funzionale.

Modelli storici e comfort

Non si può parlare di scooter senza menzionare l’Honda Foresight 250, considerato un pioniere nel design degli scooter “poltrona”. Questo modello è apprezzato per il suo comfort, che consente una guida rilassata sia in città che in autostrada. Altri modelli come il Kymco Agility R16 e il Suzuki Burgman 400 offrono un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni, rendendoli ideali per chi cerca un mezzo versatile. Infine, il Yamaha Majesty 250, con la sua ciclistica robusta e il motore potente, continua a essere una scelta popolare tra gli appassionati di scooter.