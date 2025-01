Introduzione al nuovo codice della strada

Il nuovo codice della strada ha suscitato un ampio dibattito tra esperti e cittadini, specialmente dopo il primo mese di applicazione. I dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) mostrano un quadro complesso, con segnali di miglioramento ma anche con interrogativi aperti sulla reale efficacia delle nuove norme. In questo articolo, analizzeremo i numeri e le reazioni politiche, cercando di capire se il nuovo codice stia realmente contribuendo a migliorare la sicurezza stradale.

I dati del primo mese di applicazione

Nel primo mese dall’entrata in vigore del nuovo codice, sono stati controllati 66.145 conducenti attraverso etilometri e dispositivi per la rilevazione di sostanze stupefacenti. Le sanzioni elevate per guida in stato di ebbrezza sono state 1.146, mentre 138 conducenti sono stati sanzionati per guida sotto effetto di droghe. Inoltre, i controlli hanno portato al ritiro di 5.058 patenti, di cui quasi la metà per uso del cellulare durante la guida.

Un calo degli incidenti e delle vittime

I numeri parlano chiaro: c’è stato un calo del 34% delle vittime per incidenti sulle grandi arterie stradali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli incidenti mortali sono stati 78, in diminuzione rispetto ai 113 dello scorso anno. Tuttavia, è importante notare che questi dati si riferiscono solo alle grandi arterie e non includono le rilevazioni della polizia municipale, il che potrebbe dare un’immagine parziale della situazione.

Le reazioni politiche e le prospettive future

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha definito i dati come “segnali incoraggianti” nella lotta contro la strage sulle strade. Tuttavia, esperti e associazioni come l’Associazione sostenitori amici della polizia stradale (Asaps) avvertono che i dati potrebbero non riflettere un trend duraturo. Infatti, secondo le loro rilevazioni, il numero totale dei morti potrebbe essere aumentato rispetto all’anno precedente.

In sintesi, mentre i dati iniziali sembrano suggerire un miglioramento, è fondamentale continuare a monitorare la situazione e raccogliere informazioni più complete per valutare l’efficacia del nuovo codice della strada. Solo così sarà possibile comprendere se queste misure porteranno a una reale diminuzione degli incidenti e delle vittime sulle strade italiane.