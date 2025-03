Introduzione del Tutor 3.0

Il nuovo sistema Tutor 3.0 è stato recentemente attivato su 26 tratte autostradali italiane, ampliando la rete di monitoraggio della velocità media. Questo sistema, che registra automaticamente la velocità delle auto in transito, rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro l’eccesso di velocità e gli incidenti stradali. Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli automobilisti, il Tutor 3.0 si propone di ridurre la mortalità sulle strade italiane, un problema che affligge il nostro paese da anni.

Funzionamento del sistema Tutor 3.0

Il Tutor 3.0 è stato omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel giugno dello scorso anno. Questo sistema avanzato è in grado di riconoscere le targhe anteriori e posteriori dei veicoli, sia di giorno che di notte, e può operare anche a velocità superiori ai 130 km/h, il limite imposto dal Codice della strada. A differenza degli autovelox, che misurano la velocità istantanea, il Tutor calcola la velocità media su un determinato tratto, incentivando così una guida più responsabile e attenta.

Impatto sulla sicurezza stradale

Secondo i dati forniti da Autostrade per l’Italia, l’implementazione del Tutor ha portato a una riduzione della mortalità del 51% nel primo anno di installazione. Questo risultato dimostra l’efficacia del sistema nel modificare i comportamenti di guida e nel promuovere il rispetto dei limiti di velocità. Con l’attivazione dei nuovi Tutor 3.0, il totale nazionale di tratti monitorati sale a 200, coprendo un’estensione di 1.940 km. Gli automobilisti sono quindi avvisati: l’unico modo per evitare multe è rispettare i limiti di velocità.

Elenco delle tratte autostradali monitorate

Per chi desidera conoscere i dettagli sui tratti autostradali interessati dal Tutor 3.0, è disponibile un file scaricabile fornito dalla Polizia Stradale. Questo elenco è fondamentale per gli automobilisti che vogliono pianificare i propri viaggi in modo sicuro e consapevole. È importante ricordare che la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa e che ogni automobilista deve fare la propria parte per garantire strade più sicure per tutti.