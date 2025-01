Introduzione al Volkswagen Caravelle Vanexxt

Il Volkswagen Caravelle Vanexxt rappresenta una nuova frontiera nel mondo dei camper, combinando la praticità di un veicolo per uso quotidiano con il comfort di un camper. Presentato in anteprima alla CMT 2025 di Stoccarda, questo modello è progettato per soddisfare le esigenze di famiglie e avventurieri, grazie alla sua flessibilità e alle sue caratteristiche innovative.

Design e modularità degli interni

Una delle caratteristiche più interessanti del Caravelle Vanexxt è il suo concetto di conversione modulare. Gli interni possono essere riconfigurati in base alle necessità, permettendo di passare da un veicolo con sette posti a sedere a un camper con quattro posti letto. Questo sistema di binari consente di spostare o rimuovere sedili, armadi e persino il mobile della cucina, rendendo il veicolo adatto a diverse situazioni, che si tratti di una gita in famiglia o di un lungo viaggio in campeggio.

Dotazioni e tecnologia avanzata

Il Caravelle Vanexxt è dotato di un display digitale da 12 pollici e un touchscreen da 13 pollici per l’infotainment, oltre a fari a LED e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Le motorizzazioni disponibili includono un motore da 150 CV con trazione anteriore e un motore da 170 CV con trazione integrale, entrambi abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti. Questa varietà di opzioni motore rende il veicolo adatto a diverse esigenze, inclusi viaggi fuoristrada.

Opzioni di tetto e configurazioni

Per chi desidera utilizzare il Caravelle per il campeggio, sono disponibili due opzioni di tetto: il tetto letto Reimo e il tetto Polimer. Entrambi i tetti consentono di mantenere l’altezza del veicolo sotto i due metri, una caratteristica particolarmente utile per chi vive in città e deve affrontare parcheggi sotterranei. Le varianti di equipaggiamento spaziano dalla versione “Life”, con pavimento in parquet e sistema di guide flessibili, alla più completa “Panamericana”, che offre un aspetto esterno robusto e funzionalità avanzate.

Prezzo e rapporto qualità-prezzo

Il prezzo del Caravelle Vanexxt varia in base all’equipaggiamento scelto. Un modello base con motore da 150 CV e dotazioni essenziali parte da poco meno di 70mila euro. Nonostante il costo possa sembrare elevato, il rapporto qualità-prezzo è considerato buono, soprattutto se si tiene conto della versatilità e dell’alta qualità dei materiali utilizzati. Questo camper è progettato per durare e per offrire un’esperienza di viaggio unica.