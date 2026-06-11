Il pilota spagnolo festeggia un traguardo storico al GP Ungheria 2026

Marc Marquez ha conquistato la sua centesima vittoria nel Motomondiale al GP Ungheria 2026, interrompendo un digiuno di 266 giorni. Scopri la classifica dei piloti più vincenti e i dettagli del weekend di gare.

Marc marquez ha scritto un’altra pagina di storia del Motomondiale. Al GP Ungheria 2026il pilota spagnolo ha raggiunto il traguardo delle 100 vittorie in carriera, un risultato che lo pone tra i più grandi di sempre. Questo successo arriva dopo un digiuno di 266 giorni, l’ultimo trionfo risaliva al GP di Misano 2026.

Il Balaton Parkcircuito situato a 85 km da Budapest, è stato teatro di un’altra impresa di Marquez, che ha confermato il suo feeling con questa pista. Lo scorso anno, infatti, aveva completato una tripletta: pole position, vittoria nella Sprint e successo nella gara lunga. Questo weekend, il pilota del team ufficiale ha nuovamente dimostrato la sua classe, conquistando la sua 76^ pole position in top-class.

La classifica dei piloti più vincenti del Motomondiale

Con le sue 100 vittorie, Marc Marquez si posiziona al terzo posto nella classifica dei piloti più vincenti della storia del Motomondiale. Solo Valentino Rossi (115 vittorie) e Giacomo Agostini (123 vittorie) hanno collezionato più trionfi di lui. Di seguito, i dettagli della classifica:

Giacomo Agostini 123 vittorie

123 vittorie Valentino Rossi 115 vittorie

115 vittorie Marc Marquez 100 vittorie

100 vittorie Angel Nieto 90 vittorie

90 vittorie Mike Hailwood 76 vittorie

76 vittorie Jorge Lorenzo 68 vittorie

68 vittorie Mick Doohan e Dani Pedrosa 54 vittorie

e 54 vittorie Phil Read 52 vittorie

52 vittorie Casey Stoner e Jim Redman 45 vittorie

e 45 vittorie Max Biaggi e Anton Mang 42 vittorie

e 42 vittorie Francesco Bagnaia41 vittorie

Il GP Ungheria 2026: orari e dove vedere

Il GP Ungheria 2026 rappresenta l’ottavo appuntamento stagionale del Motomondiale. Dopo il debutto dello scorso anno, il Balaton Park torna a ospitare le gare della classe regina. Il weekend di gare sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 5 giugno 2026 Ore 10:45 – Prove Libere 1 Ore 15:00 – Pre-Qualifiche

Sabato 6 giugno 2026 Ore 10:10 – Prove Libere 2 Ore 10:50 – Qualifiche Ufficiali Ore 15:00 – Sprint Race



Per vedere le prove libere, le qualifiche ufficiali e la Sprint Race in streaming, è possibile utilizzare Sky Go e Now. La diretta gratuita sarà disponibile anche sul sito e sul canale YouTube di Sky Sport. La telecronaca sarà affidata a Guido Medaaccompagnato dal commento di Mauro Sanchini.

La battaglia per il titolo

Il GP Ungheria 2026 si preannuncia come un weekend di grande spettacolo. Dopo il dominio dell’Aprilia al Mugello, Marco Bezzecchi vuole allungare sul compagno di squadra Jorge Martinattualmente staccato di 17 punti. Tuttavia, la corsa non sarà una semplice sfida a due. Anche le Ducati di Fabio Di GiannantonioPecco Bagnaia e lo stesso Marc Marquezvincitore dello scorso anno, vorranno dire la loro.

Ancora assenti per infortunio Alex Marquez e Johann Zarcoche saranno sostituiti rispettivamente da Iker Lecuona e Cal Crutchlow. La Sprint Race di sabato pomeriggio promette già emozioni forti, preludio alla gara lunga di domenica.