Il biopic su Ettore Bugatti: un progetto ambizioso

Il mondo del cinema automobilistico si prepara a un nuovo capitolo con l’annuncio di Andrea Iervolino, produttore cinematografico italiano, riguardante un film dedicato a Ettore Bugatti, il fondatore della celebre casa automobilistica. Dopo il successo di “Lamborghini: The Man behind the Legend” e “Ferrari”, Iervolino ha dichiarato di essere già al lavoro su questo nuovo progetto, che promette di esplorare la vita e l’eredità di uno dei più grandi innovatori nel settore delle supercar. Il film, ancora senza titolo, seguirà il percorso di Bugatti dalla sua giovinezza fino alla fondazione dell’azienda nel 1909, evidenziando le sfide e i trionfi che hanno caratterizzato la sua carriera.

Riprese in Francia e Italia: un cast internazionale

Le riprese del film sono programmate per iniziare nella seconda metà del 2025, con location che includeranno sia la Francia che l’Italia, paesi chiave nella storia di Bugatti. Sebbene non siano stati ancora annunciati né il regista né il cast, è lecito aspettarsi un ensemble di attori di alto profilo, come già avvenuto nei precedenti lavori di Iervolino. La produzione ha confermato che il film sarà girato in lingua inglese, rendendolo accessibile a un pubblico globale. La narrazione si concentrerà non solo sull’ascesa di Bugatti nel mondo delle automobili, ma anche sulle battaglie legali che l’azienda ha affrontato dopo la morte del figlio nel 1939, un aspetto spesso trascurato nella narrazione storica.

Un tributo all’innovazione e alla passione

Iervolino ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza di rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia dell’automobile. “Dopo il successo dei nostri film su Lamborghini e Ferrari, sono entusiasta di portare sullo schermo un’altra icona automobilistica mondiale. Bugatti sarà un film che rende onore alla passione e all’innovazione che hanno definito una delle case automobilistiche più iconiche di tutti i tempi”, ha dichiarato il produttore. Questo biopic si inserisce in un trend crescente di film dedicati a figure storiche nel mondo dell’automobile, un genere che ha trovato un pubblico sempre più appassionato e interessato a scoprire le storie dietro le marche e i modelli che hanno fatto la storia.