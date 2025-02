Un evento storico per Lancia

Il ritorno di Lancia nel panorama dei rally con la nuova Ypsilon Rally4 HF segna un momento significativo per gli appassionati del marchio. Questo modello non è solo un’auto, ma un simbolo di un’eredità sportiva che ha segnato la storia del motorsport italiano. La Ypsilon Rally4 HF è stata progettata per affrontare le sfide delle competizioni moderne, mantenendo viva la tradizione di eccellenza che ha caratterizzato le sue antenate. Con oltre 80 unità vendute in soli tre mesi, l’interesse per questo modello è palpabile, e la comunità dei rally è in fermento per il suo debutto.

Il Trofeo Lancia: opportunità e sfide

Il Trofeo Lancia, attualmente in fase di approvazione da parte di ACI Sport, offre un montepremi di 360 mila euro, uno dei più ricchi nel panorama nazionale. Questo trofeo non è solo una competizione, ma una vera e propria piattaforma per i giovani piloti, in particolare per quelli sotto i 35 anni, che avranno la possibilità di conquistare un posto nella squadra ufficiale Lancia Corse HF per la prossima stagione del FIA ERC. Tuttavia, partecipare a questo trofeo richiede un investimento significativo, con un costo di iscrizione di 2.500 euro per l’intera stagione, oltre ai costi operativi variabili.

Costi e vantaggi per i partecipanti

Investire nella Lancia Ypsilon Rally4 HF non è solo una questione di passione, ma anche di pianificazione finanziaria. Oltre al costo della vettura, che si attesta a 74.500 euro (più IVA), i partecipanti devono considerare le spese per la manutenzione, i pneumatici, il carburante e le spese logistiche. Il pacchetto di iscrizione include vantaggi come abbigliamento tecnico ufficiale, accesso all’hospitality in campo gara e opportunità di visibilità. Questi elementi sono fondamentali per attrarre i piloti e i team, rendendo la competizione non solo un evento sportivo, ma anche un’opportunità di marketing e networking.

Il calendario della stagione 2025

La stagione 2025 del Trofeo Lancia si preannuncia ricca di eventi, con sei rally in programma che si svolgeranno su cinque appuntamenti. Il primo evento sarà il Rally Targa Florio, che si terrà dal 9 maggio. La competizione prevede anche nuove sfide come il Miglior Performer e il Miki Stage, che aggiungeranno ulteriore adrenalina e opportunità di guadagnare punti bonus. I piloti saranno suddivisi in tre categorie: Junior, Master ed Expert, permettendo una competizione equa e stimolante per tutti i partecipanti.

Conclusione

non è solo un evento, ma un’opportunità per rivitalizzare il marchio e attrarre nuove generazioni di piloti. Con un mix di tradizione e innovazione, Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei rally italiani, promettendo emozioni e sfide per tutti gli appassionati.