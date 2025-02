Un anniversario speciale per la Formula 1

Il 2025 segnerà un momento significativo nella storia della Formula 1, poiché si celebrerà il 75° anniversario di questo sport iconico. Per gran parte della sua esistenza, i piloti hanno festeggiato le loro vittorie sul podio con lo champagne di Moët & Chandon, un marchio che ha saputo legarsi indissolubilmente all’emozione delle corse automobilistiche. Fondata nel 1743, Moët & Chandon ha una lunga tradizione di eccellenza e raffinatezza, che si sposa perfettamente con il mondo della Formula 1.

La storica partnership con Moët & Chandon

Dal 1950, anno in cui Juan Manuel Fangio trionfò nel Gran Premio di Francia, Moët & Chandon è stata presente nel Circus della Formula 1. Tuttavia, negli ultimi anni, Ferrari Trento aveva preso il posto di champagne ufficiale. Recentemente, però, la Formula 1 ha deciso di tornare alla storica collaborazione con Moët & Chandon, un passo che è stato accolto con entusiasmo da Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. “La tradizione di brindare sul podio è uno dei momenti più iconici del nostro sport”, ha dichiarato Domenicali, sottolineando l’importanza di questa partnership nel celebrare la storia e l’eccellenza della Formula 1.

Un nuovo inizio per il 2025

Il ritorno di Moët & Chandon non si limita solo al podio, ma include anche un ruolo significativo come Title Partner del Gran Premio del Belgio nel 2025. Sybille Scherer, Presidente e CEO di Moët & Chandon, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova fase della collaborazione, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e della ricerca dell’eccellenza, valori condivisi tra il mondo degli sport motoristici e la produzione di champagne. “Onoriamo lo straordinario lavoro di squadra e la dedizione che caratterizzano entrambi i nostri settori”, ha affermato Scherer, evidenziando l’impatto positivo di questa partnership sulla comunità globale degli appassionati di Formula 1.

Un brindisi al futuro

Con il ritorno di Moët & Chandon, la Formula 1 si prepara a celebrare non solo il passato, ma anche il futuro. La combinazione di tradizione e innovazione rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il legame tra il marchio di champagne e il mondo delle corse. Ogni vittoria sul podio sarà accompagnata da un brindisi che rappresenta non solo il successo individuale dei piloti, ma anche l’unità e la passione di un’intera comunità. Mentre ci avviciniamo a questo anniversario storico, l’attesa cresce per vedere come questa partnership continuerà a evolversi e a portare nuove emozioni nel mondo della Formula 1.