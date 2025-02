La rinascita di un marchio leggendario

Due anni dopo l’anteprima, il marchio Vanwall torna a far parlare di sé con l’apertura degli ordini per la sua nuova sportiva elettrica, la Vanderwell. Questo modello rappresenta non solo un ritorno alle origini per un marchio che ha segnato la storia della Formula 1, ma anche un passo audace verso il futuro dell’automobile elettrica. La Vanderwell è disponibile in tre versioni, tutte dotate di trazione integrale: la H-Gt da 325 Cv, la N-Gt da 625 Cv e la N-Gt Thin Wall Special, anch’essa da 625 Cv ma con un peso inferiore alle 2 tonnellate.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

La Vanderwell è costruita sulla piattaforma E-Gmp a 800 Volt del gruppo Hyundai-Kia, una tecnologia che garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica senza precedenti. Le dimensioni e le proporzioni della Vanderwell ricordano quelle della Ioniq 5, ma con una potenza che raggiunge i 650 Cv nelle versioni top di gamma. Sebbene Vanwall non abbia rivelato dettagli specifici sulla batteria, si ipotizza che possa utilizzare un accumulatore da 84 kWh, simile a quello della Ioniq 5 N, capace di offrire un’autonomia massima di circa 500 km.

Design e materiali di lusso

La Vanderwell non è solo una questione di prestazioni; il design e i materiali utilizzati sono di altissimo livello. Gli interni sono rifiniti con pelle Connolly e velluto, creando un ambiente di lusso che si sposa perfettamente con l’estetica sportiva dell’auto. Inoltre, la produzione è limitata a soli 500 esemplari, ognuno dei quali può essere personalizzato secondo le richieste del proprietario. La N-Gt Thin Wall Special, in particolare, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, un dato che la colloca tra le supercar più performanti sul mercato.

Un marchio con una storia tragica

La storia di Vanwall è segnata da eventi tragici, come la morte del pilota Stuart Nigel Evans nel 1958, un incidente che ha colpito profondamente il team e ha portato alla sua dissoluzione. Tuttavia, il marchio ha trovato nuova vita grazie all’iniziativa di Colin Kolles, un appassionato di motori e ex team principal di Formula 1. Kolles ha dichiarato di aver voluto creare un’auto che unisse emozioni e piacere di guida, e la Vanderwell sembra rappresentare perfettamente questa visione. Con una carrozzeria in fibra di carbonio, l’auto non solo è leggera, ma offre anche prestazioni superiori rispetto ai concorrenti nel segmento di lusso.

Il futuro di Vanwall

Il rilancio di Vanwall non si ferma qui. Sono in arrivo nuovi modelli, tra cui la Vanwall LM Hypercar da 1000 Cv, destinata al mondiale Endurance, e una hyperbike. Con una combinazione di innovazione tecnologica e design esclusivo, Vanwall si prepara a riconquistare il suo posto nel panorama automobilistico mondiale, offrendo ai clienti non solo un’auto, ma un’esperienza di guida unica e indimenticabile.