Un imprevisto per Italtrans alla Dakar

La seconda frazione della tappa Marathon della Dakar 2023 ha riservato un brutto colpo per il team Italtrans, che ha visto il suo camion coinvolto in un incidente. L’ex pilota della MotoGP, Danilo Petrucci, si trovava a bordo del mezzo quando si è verificato l’imprevisto. Fortunatamente, l’equipaggio non ha subito conseguenze fisiche, ma il camion ha riportato danni significativi.

Dettagli sull’incidente

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il camion è rimasto adagiato sul fianco per circa 40 minuti prima di essere raddrizzato. Tuttavia, il veicolo ha presentato diverse noie tecniche che hanno complicato ulteriormente la situazione. Da regolamento, non era prevista alcuna assistenza per il team, il che significa che la Dakar ‘ufficiale’ per Italtrans si conclude qui, con la classifica generale che non potrà più essere aggiornata.

Le prospettive future per Italtrans

Nonostante l’incidente, il team Italtrans non perde la speranza. Se il camion verrà riparato in tempi brevi, il team potrà continuare la sua avventura nella categoria Experience. Questo rappresenterebbe un’opportunità per Danilo Petrucci e il suo team di rimanere in gara e accumulare esperienza, nonostante le difficoltà affrontate. La Dakar è una competizione dura e imprevista, e il team è determinato a non arrendersi.