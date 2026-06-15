Incidente stradale a Bari: scontro tra auto e moto in viale Gandhi

Domenica 14 giugno, un violento scontro tra un'auto e una moto ha provocato due feriti gravi in codice rosso a Bari. Scopri i dettagli dell'incidente.

Nella serata di domenica 14 giugno, un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di viale Gandhi a Bari. Un’auto e una moto si sono scontrate nei pressi del parco Don Tonino Bello, causando feriti gravi e creando disagi alla circolazione.

L’incidente è avvenuto tra le 19.30 e le 20, coinvolgendo due conducenti che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Le condizioni dei feriti rimangono critiche, ma non sono ancora state diffuse informazioni dettagliate.

L’intervento dei soccorsi e la gestione della viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente diverse pattuglie della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti hanno anche coordinato la viabilità, causando rallentamenti nella zona per consentire le operazioni di soccorso.

Il motociclista è stato trasportato al Policlinico di Bari, mentre la conducente dell’auto è stata trasferita all’ospedale Mater Dei. Entrambi i feriti sono stati classificati in codice rosso, indicando la gravità delle loro condizioni.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Gli agenti della Polizia Locale stanno lavorando per ricostruire esattamente cosa è successo. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi nella zona per consentire i soccorsi e l’esecuzione dei rilievi necessari.

Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni dei due conducenti. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.