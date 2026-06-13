Incidente stradale a Maser: motociclista gravemente ferito e elitrasportato

Un grave incidente tra un'auto e una moto ha coinvolto un centauro che è stato sbalzato dalla sella e trasportato in elicottero in codice rosso.

Un grave incidente stradale si è verificato sabato 13 giugno 2026 a Maser, in provincia di Treviso. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto lungo via Marosticana, davanti all’Osteria Longon. Il motociclista, che viaggiava a velocità sostenuta, ha colpito lo specchietto di un’automobile ed è finito fuori strada, nel fosso davanti al locale. L’impatto è stato ancora più violento perché il centauro ha anche centrato un palo.

I soccorsi e le conseguenze

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Asolo e una pattuglia dei carabinieri. Il motociclista è stato elitrasportato a Treviso in codice di massima gravità. La provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.

L’incidente ha causato gravi danni sia alla moto che all’auto coinvolta. Le condizioni del motociclista non sono ancora state rese note, ma la gravità dell’incidente fa temere il peggio. Le autorità stanno ancora accertando le cause dello scontro.

Altri incidenti simili in Italia

Purtroppo, incidenti di questo tipo non sono rari. Solo pochi giorni prima, l’11 giugno 2026, un altro grave scontro tra auto e moto è avvenuto a Como, lungo via Statale per Lecco. Anche in quel caso, il motociclista è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto. La circolazione è stata fortemente rallentata e si sono formate lunghe code.

Un altro incidente simile si è verificato il 10 giugno 2026 al confine tra Favria e Oglianico. Un motociclista di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato al Cto di Torino. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Bertano e via Moro, dove si sono urtate una Ford Fiesta e una Honda. Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato fratture al bacino e ai polsi.

In tutti questi casi, i soccorsi sono stati tempestivi e le autorità hanno lavorato per ricostruire la dinamica degli incidenti. La sicurezza stradale rimane una priorità, e questi eventi sottolineano l’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di guidare con prudenza.