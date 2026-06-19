Incidente stradale a San Biagio di Callalta: Citroen C3 contro camion

Nel pomeriggio del 19 giugno, a Fagarè di San Biagio di Callalta, una Citroen C3 ha sbandato e si è schiantata contro un camion. A bordo dell'auto, una madre e le sue due figlie, tutte ferite. La bambina di 10 anni è in condizioni critiche.

Un grave incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di Fagarè di San Biagio di Callaltanel comune di Treviso. Alle 13:36 del 19 giugno, una Citroen C3 azzurra ha perso il controllo, sbandando e schiantandosi contro un camion in transito sulla via Postumia Estall’incrocio con via Gabriele D’Annunzio.

Le vittime e i soccorsi

Alla guida dell’auto c’era una madre 34enneresidente a Treviso, con a bordo le sue due figlie di 8 e 10 anni. Le tre sono rimaste ferite nello scontro. La bambina più grande è stata trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti ambulanzaautomedica ed elicottero del Suem 118insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Gli agenti hanno dovuto gestire anche il traffico, andato in tilt a causa dell’incidente, con code che si sono protratte per oltre un’ora.

La dinamica dell’incidente

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo i primi rilievi, l’utilitaria ha invaso l’opposta corsia di marcia prima di schiantarsi contro il camion. L’autotrasportatore ha frenato bruscamente, probabilmente limitando le conseguenze di quello che avrebbe potuto essere un bilancio ancora più grave.

La situazione è tornata alla normalità solo dopo oltre un’ora, con i soccorritori che hanno lavorato senza sosta per prestare le prime cure alle vittime e liberare la carreggiata. La polizia locale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le conseguenze del sinistro

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico locale, con lunghe code che si sono formate in prossimità dell’incrocio. I soccorritori hanno dovuto lavorare in condizioni complesse, con la necessità di garantire assistenza immediata alle vittime e al contempo gestire la viabilità.

La comunità locale è rimasta scioccata dall’accaduto, con molti residenti che hanno espresso solidarietà alle vittime. Le condizioni delle ferite sono monitorate costantemente, con particolare attenzione per la bambina di 10 anni, la cui prognosi rimane riservata.