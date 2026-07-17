Incidente tra moto e auto a Novate: giovane in prognosi riservata

Un giovane motociclista è in fin di vita dopo un violento scontro tra una moto e un'auto a Novate. Scopri cosa è successo e le condizioni dei coinvolti.

Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Novate, dove un giovane motociclista è finito in fin di vita dopo un violento scontro tra una moto e un’auto. L’incidente è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno in via Stelvio, all’incrocio con via Monte Rosa. Il motociclista, un giovane di Bollate, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente

Il violento impatto ha visto la Yamaha 600 del giovane scontrarsi con un’auto, finendo poi contro un palo sul marciapiede. Il motociclista è stato sbalzato contro l’albero vicino, subendo traumi multipli. La moto è rimasta semidistrutta, con il telaio spezzato in due parti. Il casco del giovane, trovato deformato a una ventina di metri di distanza, è un chiaro segno della violenza dell’impatto.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, una della Sos Novate e una della Croce Rossa di Milano, oltre a un’auto medica. I soccorritori hanno stabilizzato il giovane prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale di Niguarda. La ragazza alla guida dell’auto, sotto choc, è stata trasportata in codice verde sempre a Niguarda. Diversi passanti e automobilisti hanno bloccato il traffico e chiamato i soccorsi.

Incidente con Ape a Pratovecchio

Nella tarda serata di giovedì 16 luglio, un altro grave incidente ha coinvolto due giovani di 14 anni a Pratovecchio, in provincia di Arezzo. Un’Ape è uscita di strada, schiantandosi contro un palo della luce in via dei Legni. I due occupanti del mezzo, un ragazzo e una ragazza, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Bibbiena per i rilievi.

Tragedia a Terni: giovane calciatore muore in incidente

Una tragedia ha colpito Terni nella notte tra l’11 e il 12 luglio. Lorenzo Serangeli, 16 anni, residente a Narni Scalo, ha perso la vita in un violento scontro tra un’auto e uno scooter in via Narni. Il giovane, soccorso tempestivamente, è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria. Il conducente dell’auto, un sessantottenne di Marsciano, è rimasto illeso. La Polisportiva Ternana Calcio e il sindaco di Narni hanno espresso il loro profondo cordoglio per la scomparsa del giovane calciatore.