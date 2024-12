Un tributo alle 4×4 giapponesi

Il Quartermaster Kaiju, presentato dal team australiano di Ineos Automotive, rappresenta una fusione perfetta tra ingegneria e passione per l’avventura. Questo fuoristrada, realizzato a partire dal Grenadier Quartermaster Chassis Cab, porta con sé un nome che evoca potenza e grandezza: “Kaiju”, termine giapponese che significa “mostro gigante”. Questa scelta non è casuale, poiché il veicolo è un omaggio all’amore degli australiani per le 4×4 giapponesi modificate, simbolo di resistenza e versatilità.

Design e accessori per l’avventura

Il Kaiju si distingue per il suo design audace, caratterizzato da una vernice nera riflettente che non solo attira l’attenzione, ma è anche funzionale per affrontare le sfide della natura. Collaborando con marchi rinomati come Norweld, Rhino-Rack, BF Goodrich e Maxtrax, Ineos ha equipaggiato il Kaiju con accessori di alta qualità. Tra questi, spicca il portapacchi da tetto Compact Deluxe Lite, progettato per resistere alle condizioni più estreme, mantenendo l’abitacolo isolato dal calore esterno. Inoltre, il serbatoio Brown Davis per il carburante aumenta la capacità standard fino a 258 litri, garantendo autonomia durante le lunghe traversate nel deserto australiano.

Innovazioni tecnologiche all’interno

Nonostante il Kaiju sia un modello one-off, le innovazioni non si fermano all’esterno. Gli ingegneri di Ineos hanno dotato l’interno del fuoristrada di un sistema avanzato di gestione della batteria, che include una batteria al litio da 150 A e un inverter a onda sinusoidale pura. Questa tecnologia consente al Kaiju di soddisfare tutte le esigenze energetiche off-grid, rendendolo ideale per chi ama il campeggio e le avventure all’aria aperta. Che si tratti di alimentare un frigorifero da campeggio o di ricaricare dispositivi elettronici, il Kaiju è pronto a tutto.

Nonostante non sia disponibile per l’acquisto, il Quartermaster Kaiju sarà presente a numerosi eventi fuoristradistici in Australia, dove metterà in mostra le sue straordinarie capacità e il potenziale del Grenadier. Questo veicolo rappresenta non solo un traguardo per Ineos Automotive, ma anche un simbolo di ciò che è possibile realizzare quando si uniscono passione e ingegneria.