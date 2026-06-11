Infortunio al ginocchio costringe Malcolm Stewart a saltare alcune tappe dell’AMA Pro Motocross

Malcolm Stewart ha lasciato la seconda manche a Fox Raceway per un problema al ginocchio; il team conferma assenza temporanea e un piano di riabilitazione mirato in vista di un possibile rientro a RedBud

Durante il round d’apertura della stagione, un episodio in 450MX Moto 2 ha costretto Malcolm Stewartpilota della Rockstar Energy Husqvarna Factory Racingad abbandonare la gara come misura precauzionale. Il ritiro è avvenuto dopo un contatto che ha provocato un colpo al ginocchio; in seguito a controlli approfonditi il team ha definito la situazione come un infortunio che richiederà riabilitazione.

Stewart, che figura all’ottavo posto nella classifica generale dello SMX World Championshipaveva concluso la prima manche della giornata in dodicesima posizione. L’episodio si è verificato nelle fasi iniziali della seconda manche: dopo aver toccato terra e aver appoggiato la gamba — un gesto noto in gergo come dab — il pilota ha preferito fermarsi per valutare le condizioni e preservare la propria integrità fisica.

Come è avvenuto l’infortunio e le prime valutazioni del team

Nel dettaglio, l’uscita di Stewart da Moto 2 è stata prudenziale: il pilota ha percepito un dolore al ginocchio dopo il contatto con il terreno e ha scelto di non proseguire per evitare aggravamenti. I controlli successivi, svolti dal team medico, hanno confermato che il ginocchio è stato interessato dall’impatto ma fortunatamente non si riscontrano lesioni gravi ai legamenti principali o altre strutture critiche.

Dichiarazione del team manager

Il team manager, Nathan Ramseyha spiegato che la decisione di ritirarsi è stata condivisa e dettata dalla prudenza: “Malcolm ha appoggiato il ginocchio nella seconda manche a Pala” ha detto Ramsey, precisando che i primi accertamenti non hanno evidenziato danni estesi. Ramsey ha poi aggiunto che il programma prevede alcune settimane di lavoro mirato per consentire al pilota di recuperare la piena forma fisica.

Piano di recupero e obiettivo rientro a RedBud

La tabella di marcia definita da Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing include una fase iniziale di riposo e terapie fisioterapiche seguite da un progressivo ritorno alle attività in pista. Il percorso riabilitativo comprenderà esercizi di rafforzamento per la muscolatura periarticolare e sedute specifiche per recuperare la mobilità e la stabilità del ginocchio. Il team ha sottolineato l’importanza di non accelerare i tempi per evitare recidive.

Target provvisorio per il rientro

In base all’andamento della guarigione, la squadra ha indicato come data di riferimento per un possibile rientro il weekend di RedBudche corrisponde al Round 5 dell’AMA Pro Motocross Championship. Tale obiettivo è tuttavia condizionato all’esito della riabilitazione e agli esami medici di controllo: il ritorno verrà confermato solo se il pilota raggiungerà livelli di performance e sicurezza adeguati.

Per ora, la priorità rimane il recupero completo. La strategia del team appare chiara: tutelare l’atleta sul breve termine per preservarne la competitività nella parte centrale della stagione. Il processo di riabilitazione sarà monitorato passo dopo passo e ogni decisione sul rientro sarà presa in funzione dello stato fisico reale di Stewart.

La comunità del motocross seguirà con attenzione l’evoluzione del recupero, dato che la presenza di Stewart incide sia sulla classifica individuale sia sulle aspettative del team per la stagione. Finché non arriveranno ulteriori aggiornamenti medici, la gestione rimane prudente e orientata a evitare rischi evitabili.