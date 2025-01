Scopriamo le caratteristiche e le innovazioni della Jaecoo 7, il SUV ibrido plug-in di Chery in arrivo in Italia.

Un debutto innovativo sul mercato europeo

Il marchio cinese Chery, attraverso i suoi brand Omoda e Jaecoo, sta cercando di distinguersi nel competitivo mercato automobilistico europeo. A differenza di altre case automobilistiche cinesi, che spesso si concentrano su motorizzazioni tradizionali, Jaecoo ha scelto di lanciare la sua nuova Jaecoo 7 con diverse opzioni di alimentazione, tra cui una versione ibrida plug-in che promette di ridefinire gli standard nel segmento delle ibride.

Caratteristiche tecniche della Jaecoo 7 PHEV

La Jaecoo 7 PHEV è equipaggiata con un motore a benzina 1.5 TGDI a ciclo Miller, supportato da due motori elettrici e una batteria da 18,3 kWh. Questa combinazione consente al SUV di raggiungere una potenza complessiva di 340 CV, rendendolo uno dei modelli più potenti della sua categoria. Grazie a questa tecnologia, il veicolo offre un’autonomia elettrica di oltre 100 km, con un consumo medio di 4,7 l/100 km, secondo il ciclo WLTP.

Un viaggio di prova in Cina

Motor1.com ha avuto l’opportunità di testare la Jaecoo 7 durante un viaggio in Cina, percorrendo la strada che collega Guangzhou a Wuhu, sede del quartier generale di Chery. Durante il test, il SUV ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, combinando prestazioni elevate e un’efficienza notevole. La trazione integrale e la posizione centrale della batteria contribuiscono a una guida dinamica e sicura, rendendo la Jaecoo 7 un’opzione interessante per gli automobilisti europei.

Disponibilità e prezzo in Italia

La Jaecoo 7 è attesa sul mercato italiano tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, con un prezzo di partenza previsto inferiore ai 40.000 euro. Questa fascia di prezzo la colloca in un segmento competitivo, dove i consumatori cercano sempre più veicoli che uniscano prestazioni, sostenibilità e tecnologia avanzata.

Conclusioni sulle prospettive di mercato

Con l’arrivo della Jaecoo 7, Chery si propone di conquistare una fetta significativa del mercato europeo, puntando su innovazione e sostenibilità. La crescente domanda di veicoli ibridi e elettrici in Europa rappresenta un’opportunità d’oro per il marchio, che ha già dimostrato di avere le carte in regola per competere con i leader del settore. La Jaecoo 7 potrebbe essere il primo passo verso un futuro luminoso per Chery in Europa.