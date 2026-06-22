Jeep Cherokee Trailhawk 2027: caratteristiche e novità del nuovo SUV off-road

Jeep ha rivelato il primo teaser del nuovo Cherokee Trailhawk 2027, con un design aggressivo e nuove caratteristiche off-road. Scopri tutte le novità.

Jeep sta per lanciare il nuovo Cherokee Trailhawk un SUV pronto a conquistare i sentieri più impervi. Dopo il successo del Grand Cherokee Trailhawk il marchio americano ha svelato il primo teaser del nuovo modello, promettendo prestazioni off-road migliorate e un design distintivo.

Il nuovo Cherokee Trailhawk, previsto per il 2027, sarà caratterizzato da un frontale unico con paraurti rinforzato e ganci di traino rossi. Questo modello, pensato per gli amanti dell’avventura, promette di offrire una capacità off-road superiore rispetto alla versione standard.

Design e caratteristiche esterne

Il teaser rilasciato da Jeep mostra un frontale con una fascia grigia e un paraurti anteriore rinforzato, dotato di ganci di traino rossi. Questo design non solo migliora l’aspetto del veicolo, ma aumenta anche l’angolo di attacco, facilitando la guida su terreni accidentati.

Inspirandosi al Grand Cherokee Trailhawk il nuovo Cherokee Trailhawk dovrebbe includere dettagli come un decalcomanio nero opaco sul cofano piastre di protezione in acciaio e cerchi da 18 pollici con pneumatici da fuoristrada. Inoltre, il modello potrebbe essere equipaggiato con un sistema TrailCam che funge da assistente virtuale per la guida in fuoristrada.

Interni e comfort

All’interno, il Cherokee Trailhawk dovrebbe offrire un’abitabilità di alto livello. Sebbene il Grand Cherokee Trailhawk sia dotato di sedili in pelle Nappa Global Black con cuciture a contrasto rosso, il Cherokee Trailhawk probabilmente opterà per una rivestimento in pelle Capri.

Il cruscotto sarà equipaggiato con tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di guida, inclusi sistemi di infotainment e connettività di ultima generazione. Jeep punta a offrire un equilibrio perfetto tra comfort e funzionalità, rendendo il nuovo Trailhawk un compagno ideale per ogni avventura.

Prestazioni e propulsione

Sotto il cofano, il nuovo Cherokee Trailhawk dovrebbe montare un propulsore ibrido composto da un motore turbo da 1.6 litri a quattro cilindri, due motori elettrici, una trasmissione a variazione continua e una batteria agli ioni di litio da 1.08 kWh. Questo sistema ibrido offre una potenza combinata di 210 CV e una coppia di 312 Nm garantendo un’efficienza energetica di 39 km/h in città, 35 km/h in autostrada e 37 km/h nel ciclo combinato.

La trazione integrale sarà di serie, ma il Trailhawk dovrebbe includere un sistema di trazione migliorato, certificato Trail Rated con una marcia ridotta per affrontare terreni ancora più impegnativi.

Jeep ha confermato che il nuovo Cherokee Trailhawk sarà disponibile sul mercato nel corso di quest’anno, probabilmente come modello 2027. Gli appassionati di fuoristrada possono quindi aspettarsi un SUV che unisce design aggressivo, tecnologie avanzate e prestazioni eccezionali.