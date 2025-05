Design moderno, motorizzazioni elettrificate e tecnologia all'avanguardia per la nuova Compass.

Un design rinnovato e dimensioni maggiori

La nuova Jeep Compass 2025 si presenta con un design completamente rinnovato, che la rende più accattivante e moderna. Con una lunghezza di 4,55 metri, la Compass cresce di circa 15 cm rispetto alla generazione precedente, offrendo un passo di 2,79 metri che migliora notevolmente l’abitabilità interna. Questo aumento dimensionale si traduce in un maggiore spazio per le gambe dei passeggeri posteriori, che guadagnano 5 cm di comfort. Inoltre, il bagagliaio ha una capacità di 550 litri, espandibile grazie al sedile posteriore sdoppiato nella configurazione 40/20/40, rendendo la Compass un SUV pratico e versatile per ogni esigenza.

Capacità off-road e prestazioni

Nonostante le dimensioni maggiori, la Jeep Compass 2025 mantiene le sue doti fuoristradistiche, con un’altezza da terra di 200 mm e angoli di attacco, dosso e uscita che la rendono perfetta per affrontare terreni impegnativi. Con un angolo d’attacco di 20°, un angolo di dosso di 15° e un angolo di uscita di 26°, questo SUV è progettato per garantire prestazioni eccellenti anche nei percorsi più difficili, mantenendo la tradizione del marchio Jeep.

Motorizzazioni ibride ed elettriche

La nuova Compass abbraccia la transizione energetica, abbandonando completamente i motori diesel in favore di soluzioni ibride ed elettriche. Basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la Compass offre una gamma di motorizzazioni che include versioni plug-in hybrid e varianti completamente elettriche, con potenze che vanno da 232 CV a 375 CV. Tutte le versioni sono dotate di aggiornamenti OTA (Over-The-Air) per mantenere il software sempre al passo con le ultime tecnologie. Inoltre, i sistemi di assistenza alla guida di livello 2, come il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia, garantiscono un’esperienza di guida sicura e confortevole.

Prezzi e disponibilità

La Jeep Compass 2025 è già ordinabile nelle due varianti entry level dell’offerta ibrida ed elettrica. Sebbene i prezzi ufficiali per le versioni più potenti non siano ancora stati annunciati, si prevede che il listino sarà leggermente superiore a quello della Peugeot e-3008 e dell’Opel Grandland, che condividono la stessa piattaforma. Jeep ha comunque dichiarato che arriveranno allestimenti più economici, con prezzi che potrebbero scendere sotto i 40.000 euro per l’ibrida benzina-elettrica, rendendo la Compass un’opzione competitiva nel mercato dei SUV.