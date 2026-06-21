Jett Lawrence imperioso al Thunder Valley: doppia vittoria nelle 450

Jett Lawrence ha firmato una doppia vittoria schiacciante a Thunder Valley Motocross Park il 18 giugno 2026; Hunter Lawrence ha chiuso terzo e più piloti equipaggiati Alpinestars sono entrati nei top ten

Il 18 giugno 2026 a Thunder Valley Motocross Park in Colorado Jett Lawrence ha offerto una performance netta nelle gare della classe Pro Motocross 450centrando due successi consecutivi (risultato 1-1) e lasciando poco spazio agli avversari. La manifestazione ha confermato la supremazia del giovane pilota che, con ritmo costante e scelte di tracciato efficaci, ha messo in fila gli avversari sin dai primi passaggi.

La giornata è stata significativa anche per la presenza di altri piloti di rilievo: il fratello Hunter Lawrence è salito sul podio con un doppio quarto posto nelle singole manche (classifica 4-4) che gli è valso la terza posizione assoluta; a completare la top ten di giornata ci sono stati diversi nomi importanti, tra cui Garrett Marchbanks in quarta posizione assoluta, Aaron Plessinger settimo, Dylan Ferrandis nono e Cooper Webb decimo. Tutti questi piloti gareggiavano con tute e componenti del marchio Alpinestarsun dettaglio tecnico evidente sia a livello di sponsor sia nella gestione dell’abbigliamento protettivo.

Prestazione dominante di Jett Lawrence nelle due manche 450

La doppia affermazione di Jett Lawrence non è stata frutto del caso: nelle due manche del programma ha preso il comando in modo deciso, gestendo il vantaggio con una guida pulita e senza errori. Il suo approccio ha combinato una partenza solida, scelte di traiettoria conservative quando necessario e spunti aggressivi sui salti più tecnici del tracciato. Questa strategia ha permesso a Jett di convertire due vittorie di manche in un risultato assoluto inequivocabile, dimostrando come nel contesto del campionato Pro Motocross la coerenza di rendimento sia spesso più determinante delle singole spinte estemporanee.

Elementi tecnici della performance

Dal punto di vista tecnico, la prestazione ha evidenziato un’ottima messa a punto della moto e un controllo eccellente del consumo fisico: il binomio pilota-mezzo ha mantenuto stabilità su ghiaia e rampe, dimostrando come la combinazione di forza, precisione e gestione della bici sia fondamentale nella classe 450. L’uso di setup conservativi in frenata e la capacità di accelerare nelle uscite di curva sono stati due fattori ricorrenti che hanno favorito Jett durante entrambe le manche.

Classifica generale e rendimento degli altri protagonisti

Oltre al trionfo di Jett, la manifestazione ha offerto spunti interessanti sul rendimento degli altri protagonisti. Hunter Lawrence ha mostrato costanza chiudendo le due manche al quarto posto e conquistando il terzo gradino del podio assoluto: la sua performance testimonia come la regolarità sia premiata nel calcolo dei punteggi complessivi. Garrett Marchbanks ha ottenuto una posizione finale appena fuori dal podio, piazzandosi quarto nella classifica della giornata, confermando un buon stato di forma.

Altri risultati e presenza Alpinestars

Significativa la presenza dei piloti equipaggiati dal brand Alpinestars tra i migliori dieci: Aaron Plessinger ha concluso in settima posizione, Dylan Ferrandis in nona e Cooper Webb in decima. Questo raggruppamento di risultati suggerisce sia una diffusione tecnica consistente dell’equipaggiamento sia una competitività diffusa tra i piloti che utilizzano la stessa marca per abbigliamento e protezioni. L’esito operativo in gara mostra come, soprattutto in condizioni tecniche impegnative come quelle del tracciato di Thunder Valley, la qualità dell’abbigliamento e della protezione possa influire indirettamente sulle prestazioni.

La prova in Colorado ha rafforzato il profilo di Jett Lawrence come riferimento nella classe 450: la capacità di trasformare due manche vincenti in una dichiarazione di forza all’interno del campionato è un segnale chiaro per gli avversari. Al contempo, la giornata ha confermato l’importanza della regolarità per scalare la classifica assoluta, come dimostrato da Hunter Lawrence e dagli altri nomi presenti nei primi dieci posti.

Nei prossimi appuntamenti del circuito Pro Motocross sarà interessante osservare se Jett riuscirà a mantenere questo livello di dominio e come gli altri piloti calibreranno set-up e strategie per ridurre il gap. Intanto, Thunder Valley rimane teatro di una prova che ha messo in luce sia il talento individuale sia gli aspetti tecnici che contribuiscono al successo nella classe 450.