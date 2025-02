Il secondo infortunio di Jorge Martin

Jorge Martin, campione del mondo della MotoGP, ha recentemente affrontato un grave infortunio che lo costringerà a saltare l’esordio del Motomondiale in Thailandia. Dopo una caduta durante un allenamento, il pilota spagnolo ha subito una frattura complessa del radio, oltre a fratture in altre parti della mano e del piede sinistro. Questo incidente arriva dopo un precedente infortunio subito a Sepang, rendendo l’inizio della stagione particolarmente difficile per Martin.

Intervento chirurgico e recupero

Il pilota è stato operato presso la Clinica Dexeus di Barcellona dal Professor Mir e dal suo team. L’intervento ha previsto l’impianto di viti per stabilizzare le fratture e favorire la guarigione. Secondo il comunicato di Aprilia, l’operazione è stata eseguita con successo e il pilota ha già iniziato il processo di recupero. Tuttavia, le previsioni indicano un periodo di recupero tra le 8 e le 10 settimane, il che significa che Martin potrebbe saltare le prime gare della stagione.

Le parole di Jorge Martin

Nonostante le difficoltà, Martin ha condiviso un messaggio sui social media, esprimendo la sua determinazione a tornare in pista. Ha dichiarato: “I colpi sono sempre duri, ma quando arrivano di seguito, l’impatto si moltiplica. Questa volta sono stati particolarmente forti, sia fisicamente che mentalmente”. Il pilota ha anche sottolineato l’importanza di recuperare completamente per poter tornare a competere e godere della sua passione per le moto.

Il futuro di Martin nella MotoGP

Il campione spagnolo ha già affrontato una stagione difficile, avendo perso il posto in Ducati a favore di Marquez. Ora, con questo infortunio, la sua carriera sembra essere in una fase critica. Tuttavia, Martin è determinato a non arrendersi e a lavorare duramente per tornare in pista. Il suo obiettivo è rientrare in tempo per il Gran Premio di Spagna a Jerez, previsto per la fine di aprile, quando il Motomondiale tornerà in Europa.