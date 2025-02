Il recupero di Jorge Martin

Jorge Martin, il campione del mondo in carica della MotoGP, sta affrontando un periodo di recupero dopo un infortunio subito durante i test di Sepang. Le sue condizioni sono migliorate notevolmente, tanto da permettergli di partecipare al GP della Thailandia, che si svolgerà tra il 28 febbraio e il 2 marzo. Tuttavia, il pilota spagnolo dovrà affrontare la sfida di acclimatarsi alla sua moto, la RS-GP, dopo un periodo di assenza dalle piste.

Le conseguenze dell’infortunio

Durante i test di Sepang, Martin ha subito fratture scomposte al quinto metacarpo della mano destra e al terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro. Questo infortunio ha richiesto un intervento chirurgico, effettuato il 7 febbraio all’Hospital Universitari Dexeus di Barcellona. La sua assenza dai test successivi ha rappresentato un duro colpo per il team Aprilia, che ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio dell’altro pilota, Raul Fernandez.

Le aspettative per il GP della Thailandia

Nonostante le difficoltà, il team Aprilia esprime ottimismo riguardo al recupero di Martin. Fonti interne indicano che il pilota potrebbe iniziare ad allenarsi già la prossima settimana, in vista della sua partecipazione al GP della Thailandia. Tuttavia, la vera incognita rimane il suo stato di forma. Sarà fondamentale per Martin allenarsi in modo efficace per essere pronto a competere al massimo delle sue capacità. Le prime quattro gare della stagione, che si svolgeranno al di fuori dell’Europa, rappresenteranno un banco di prova cruciale per il suo acclimatamento alla moto.