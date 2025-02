Un avvio di stagione travagliato

Il 2025 non sembra essere un anno fortunato per Jorge Martin e il team Aprilia. Dopo un inizio di stagione già compromesso da un infortunio durante i test collettivi a Sepang, il campione del mondo in carica ha subito un nuovo incidente mentre si allenava in vista del primo Gran Premio della stagione, previsto in Thailandia. Questo secondo infortunio ha ulteriormente complicato la sua preparazione, lasciando i fan e gli esperti del settore in attesa di notizie sul suo recupero.

Dettagli dell’infortunio

Durante l’allenamento, Martin ha riportato una frattura complessa del radio, oltre a fratture di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale. Questo infortunio è stato particolarmente grave, considerando che il pilota aveva già subito un intervento chirurgico alla mano destra dopo un violento highside in Malesia. La necessità di un ulteriore intervento chirurgico presso la Clinica Dexeus di Barcellona ha messo in evidenza la gravità della situazione. L’operazione, eseguita dal professor Mir, ha previsto l’inserimento di viti per stabilizzare le fratture e favorire la guarigione.

Le conseguenze per la stagione

Con il GP Thailandia alle porte, Martin è costretto a saltare la prima gara della stagione 2025. Questo rappresenta un duro colpo non solo per il pilota, ma anche per il team Aprilia, che si trova a dover affrontare l’inizio del campionato senza il suo pilota di punta. Lorenzo Savadori, che aveva già sostituito Martin durante i test invernali, prenderà il suo posto nella gara di apertura. I tempi di recupero di Martin saranno valutati nei prossimi giorni, ma la sua assenza dal circuito potrebbe influenzare le sue prestazioni future e quelle del team.

La situazione di Martin è un chiaro promemoria delle sfide che i piloti di MotoGP devono affrontare, dove la preparazione fisica e la resilienza mentale sono fondamentali per affrontare le difficoltà. I fan e gli appassionati di motociclismo sperano in un rapido recupero per il campione spagnolo, che ha dimostrato di avere il talento e la determinazione per tornare in pista e competere ai massimi livelli.